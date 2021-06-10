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  • Студия Postimees: кто защитит пешехода от велосипедов и самокатов?

Студия Postimees: кто защитит пешехода от велосипедов и самокатов?
11:00

Владимир Свет, Раймонд Кальюлайд ФОТО: Pm

В Таллинне участились аварии в пешеходные зонах с участием велосипедов и самокатов. Кто наведет порядок?

В дискуссии в студии Rus.Postimees примут участие старейшина Ласнамяэ Владимир Свет (Центристская партия) и парламентарий, экс-старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия). Смотрите прямой эфир в 11:00!

  • Кто защитит пешеходов на тротуарах от небывалого натиска самокатов и велосипедов?
  • Как навести порядок в пешеходной зоне? Какие меры уже подготовлены?
  • Есть ли ответственные за наведение порядка?
  • С какой скоростью должен ехать самокат и велосипед, если он перемещается в одной плоскости с пешеходом? 
  • Скорость прокатного самоката изначально ограничена. А кто ограничит велосипед и частный самокат?
  • Не пора ли установить ли в парках и на променадах специальные зоны со сниженной скоростью?

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