Студия Postimees: кто защитит пешехода от велосипедов и самокатов?11:00
В Таллинне участились аварии в пешеходные зонах с участием велосипедов и самокатов. Кто наведет порядок?
В Таллинне участились аварии в пешеходные зонах с участием велосипедов и самокатов. Кто наведет порядок?
В дискуссии в студии Rus.Postimees примут участие старейшина Ласнамяэ Владимир Свет (Центристская партия) и парламентарий, экс-старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия). Смотрите прямой эфир в 11:00!