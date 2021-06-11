Через пару лет на улицах Таллинна появятся электробусы

«Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) поддержит проект TLT по приобретению 15 электрических автобусов и созданию необходимой инфраструктуры 2,6 миллионами евро, еще 6 миллионов евро выделит город Таллинн», - отметил председатель правления TLT Денис Бородич.

Бородич добавил также, что при закупке электробусов будет учитываться уже имеющийся опыт TLT, полученный в ходе тестирования различных моделей электрических автобусов.

За последние несколько лет предприятию удалось испытать на городских улицах четыре модели электробусов: Merzedes-Benz eCitaro, Solaris Urbino, Yutong U12, а также 12-метровые электробусы MAN. Их эксплуатация подтвердила, что транспортные средства были усовершенствованы с точки зрения комфортабельности, а также технологий аккумуляторов и их мощности. В городских условиях автобусы смогли проехать от 150 до 425 км на одной зарядке, так что с той или иной стороны все автобусы, участвовавшие в испытаниях, потенциально подходили для использования на улицах Таллинна.

«Конечно, производители электробусов совершили большой прорыв и усовершенствовали технологии за последний годы. Эти изменения положительно сказались на километраже, который способен пройти электробус на одной зарядке, на работоспособности и времени эксплуатации и технических характеристиках», - сказал Бородич.

По словам председателя правления TLT, для столичного поставщика услуг общественного транспорта электрические автобусы привлекательны тем, что они менее затратны в расчете на один километр по сравнению с автобусами, работающими на фоссильном топливе, поскольку затраты на топливо примерно в 3–4 раза ниже. Кроме того, электрические автобусы почти бесшумные, а значит они не только не загрязняют воздух, но и не влияют так называемое шумовое загрязнение.

Помимо проекта по приобретению к лету 2023 года 15 электробусов, TLT также инициировала проект сотрудничества с Eesti Energia, а рамках которого предприятия будут участвовать в инновационных проектах ЕС, для создания необходимой инфраструктуры для столь большого количества электробусов.

В Европе в последние годы активно ведется переход на электрические автобусы. На этот процесс влияют как веяния климатической политики, так и более доступные цены на электромобили, которые в настоящее время хоть и стоят вдвое дороже, но цены уже начали приближаться к стоимости аналогичных дизельных и газовых автобусов.

«Европейские электрические инновации характеризуются тем, что 75% из 5087 электрических автобусов, представленных в Европе в 2012–2020 годах, начали активно эксплуатировать именно в последние два года», - отметил Денис Бородич.