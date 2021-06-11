Пт, 11.06.2021
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Eesti Gaas рассматривает возможность повышения цен с осени

Газ. ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Предприятие Eesti Gaas рассматривает возможность повышения цен осенью в связи с подорожанием газа на мировом рынке, пишет Rus.ERR.

Рост цен еще не определен и может быть отложен, если тенденции к росту на мировом рынке замедлятся.

Член правления Eesti Gaas Рауль Котов сказал, что за последние три месяца стоимость природного газа на мировом рынке выросли примерно на 50%.

Если Eesti Gaas и поднимет цены, то только с сентября, однако повышение цен вряд будет таким большим как в Латвии. В последний раз компания Eesti Gaas повышала цены с сентября 2018 года.

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