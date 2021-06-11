Eesti Gaas рассматривает возможность повышения цен с осени
Предприятие Eesti Gaas рассматривает возможность повышения цен осенью в связи с подорожанием газа на мировом рынке, пишет Rus.ERR.
Предприятие Eesti Gaas рассматривает возможность повышения цен осенью в связи с подорожанием газа на мировом рынке, пишет Rus.ERR.
Рост цен еще не определен и может быть отложен, если тенденции к росту на мировом рынке замедлятся.
Член правления Eesti Gaas Рауль Котов сказал, что за последние три месяца стоимость природного газа на мировом рынке выросли примерно на 50%.
Если Eesti Gaas и поднимет цены, то только с сентября, однако повышение цен вряд будет таким большим как в Латвии. В последний раз компания Eesti Gaas повышала цены с сентября 2018 года.