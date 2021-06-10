Мечтаете о собственном винном поместье? В Вана-Вигала продается старинная винокурня

Винокурня, построенная в 19 веке, находится в непосредственной близости от старинного дубового парка, находится в хорошем состоянии и чиста, несмотря на время и время. Винокурня является частью усадебного комплекса Вана-Вигала, основанного дворянским родом Икскюль .

Здание в свое время было переоборудовано и использовалось как сушилка, что также может быть причиной того, что его деревянные части все еще находятся в очень хорошем состоянии. Массивные деревянные балки и половицы, которые сегодня являются редкостью, прекрасно сочетаются с красным кирпичом и известняком.