KV.EE: ситуация на рынке съемного жилья начала меняться
В мае 2021 года для сдачи внаем в Таллинне на портале KV.EE предлагалось 1712 квартир. Средняя цена предложения составила 11,4 € / м².
В мае 2021 года для сдачи внаем в Таллинне на портале KV.EE предлагалось 1712 квартир. Средняя цена предложения составила 11,4 € / м².
Количество предложений съемных квартир, стремительно росшее в прошлом году после прихода коронавируса в последние несколько месяцев начало несколько сокращаться. Особенно сократилось количество объявлений о сдаче внаем небольших одно- и двухкомнатных квартир.
«Уменьшение предложений вызвано несколькими факторами. Некоторые квартиры возвратились на рынок краткосрочной аренды или бизнес-проектов по размещению. Количество предлагаемых внаем квартир может уменьшиться из-за возросшего спроса: открытие фирм по обслуживанию означает дополнительную потребность в работниках, часть которых прибывает в Таллинн из других регионов Эстонии», — объяснил руководитель портала KV.ЕЕ Тарво Теслон.
Средняя цена предложений аренды квартир на портале KV.EE - 11,4 € / м². Это - самый высокий показатель прошлого года. В то же время цены купли-продажи квартир значительно выросли, а, как обычно, стоимость аренды всегда более или менее сопоставима с ценами купли-продажи. В результате арендодатели тоже склонны повышать цены на свои квартиры.