KV.EE: ситуация на рынке съемного жилья начала меняться

Количество предложений съемных квартир, стремительно росшее в прошлом году после прихода коронавируса в последние несколько месяцев начало несколько сокращаться. Особенно сократилось количество объявлений о сдаче внаем небольших одно- и двухкомнатных квартир.

«Уменьшение предложений вызвано несколькими факторами. Некоторые квартиры возвратились на рынок краткосрочной аренды или бизнес-проектов по размещению. Количество предлагаемых внаем квартир может уменьшиться из-за возросшего спроса: открытие фирм по обслуживанию означает дополнительную потребность в работниках, часть которых прибывает в Таллинн из других регионов Эстонии», — объяснил руководитель портала KV.ЕЕ Тарво Теслон.

Кроме того, нельзя игнорировать активность социальных сетей - некоторые объявления об аренде находят квартиросъемщика в тематических группах и попросту не доходят до порталов недвижимости.