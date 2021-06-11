Пт, 11.06.2021
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KV.EE: ситуация на рынке съемного жилья начала меняться

Многоквартирный дом в Мустамяэ. Снимок иллюстративный. ФОТО: KV.EE

В мае 2021 года для сдачи внаем в Таллинне на портале KV.EE предлагалось 1712 квартир. Средняя цена предложения составила 11,4 € / м².

Количество предложений съемных квартир, стремительно росшее в прошлом году после прихода коронавируса в последние несколько месяцев начало несколько сокращаться. Особенно сократилось количество объявлений о сдаче внаем небольших одно- и двухкомнатных квартир.

«Уменьшение предложений вызвано несколькими факторами. Некоторые квартиры возвратились на рынок краткосрочной аренды или бизнес-проектов по размещению. Количество предлагаемых внаем квартир может уменьшиться из-за возросшего спроса: открытие фирм по обслуживанию означает дополнительную потребность в работниках, часть которых прибывает в Таллинн из других регионов Эстонии», — объяснил руководитель портала KV.ЕЕ Тарво Теслон.

Кроме того, нельзя игнорировать активность социальных сетей - некоторые объявления об аренде находят квартиросъемщика в тематических группах и попросту не доходят до порталов недвижимости.

Средняя цена предложений аренды квартир на портале KV.EE - 11,4 € / м². Это - самый высокий показатель прошлого года. В то же время цены купли-продажи квартир значительно выросли, а, как обычно, стоимость аренды всегда более или менее сопоставима с ценами купли-продажи. В результате арендодатели тоже склонны повышать цены на свои квартиры.

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