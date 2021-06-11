В Эстонии распространяется новая, невероятно глупая схема мошенничества

Что бы вы сделали, если бы вам позвонил следователь и сказал, что на вашем банковском счете имеются фальшивые купюры, которые нужно снять и передать в полицию, а через какое-то время вам вернут настоящие деньги?

Руководитель Ида-Харьюского отдела полиции Рогер Кумм сказал, что на данный момент известно о двух случаях, когда мошенники убеждали людей снять деньги в банке и отдать им наличность. В одном случае мошенничество получилось, и потерпевший передал преступникам более 10 000 евро. Во втором случае банку удалось объяснить потенциальной жертве, что речь идет об обмане, таким образом, было предотвращено причинение ущерба на сумму почти в 44 000 евро. Оба случая произошли в течение двух недель.

Как все было

«В обоих случаях с людьми связались по Viber. Говорящий по-русски человек назвался работником службы безопасности банка и сообщил, что на счете производятся подозрительные сделки и предложил помощь, чтобы их остановить. Мошенники получили доступ к счету и попытались перевести с него деньги, но банк эту операцию заблокировал. После этого мошенники изменили схему и стали убеждать людей отправиться в банк и снять наличные», - рассказал Кумм.

В первом случае у потерпевшей попросили помощи в разоблачении нечестного банковского работника. Мошенник объяснил по телефону, что при сотрудничестве банка и полиции проводится операция, чтобы выявить работника банка, который помогает мошенникам. Для этого потерпевшую попросили прийти в банковскую контору и снять наличные, которые следовало передать так называемому агенту. Потерпевшая пришла в оговоренное место, где к ней подошел мужчина в очках и кепке. Она попросила его представиться, а он, хотя и отказался показать документы, все же убедил ее отдать деньги. После чего преступник удалился, а ущерб составил более 10 000 евро.

«И во втором случае мошенники убедили человека отправиться в банковскую контору, чтобы снять деньги и отдать их наличными. Банк объяснил, что речь идет об обмане, и таким образом удалось сохранить почти 44 000 евро», - добавил Кумм.

Полицейский подчеркнул, что никто - ни полицейский, ни банковский служащий, ни какой-либо представитель государственных структур - не будет спрашивать у человека данные о входе на его страницы, не потребует назвать пароли или отправиться в банковскую контору, чтобы снять деньги и передать их кому-то: «Хотя нас еще в детстве учат, что нельзя отдавать деньги незнакомым людям, многие боятся отказать или же испытывают желание помочь. Мошенники умеют ловко манипулировать людьми, они постоянно меняют свои истории и схемы. Обманщикам свойственно действовать быстро, утверждая, что в противном случае человек останется без денег. Они не дают прервать разговор, чтобы у жертвы не появилось возможности, например, позвонить в банк и проверить информацию, или посоветоваться с полицией или знакомыми».