Марин — Каллас: Финляндия готовится к открытию границ

Министерство внутренних дел Финляндии готовит предложение к заседанию правительства на следующей неделе, которое будет способствовать безопасному передвижению пассажиров как по морю, так и наземными видами транспорта, сказала Марин финской газете Ilta-Sanomat.

Марин подчеркнула важность безопасного смягчения ограничений: если заболеваемость коронавирусом в обеих странах утихнет, Финляндия снимет ограничения, сделав это безопасным образом.