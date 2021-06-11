Марин — Каллас: Финляндия готовится к открытию границ
В ответ на открытое обращение Каи Каллас по поводу введенных Финляндией ограничений премьер-министр Санна Марин сообщила, что Министерство внутренних дел готовится к открытию границ.
В ответ на открытое обращение Каи Каллас по поводу введенных Финляндией ограничений премьер-министр Санна Марин сообщила, что Министерство внутренних дел готовится к открытию границ.
Министерство внутренних дел Финляндии готовит предложение к заседанию правительства на следующей неделе, которое будет способствовать безопасному передвижению пассажиров как по морю, так и наземными видами транспорта, сказала Марин финской газете Ilta-Sanomat.
Марин подчеркнула важность безопасного смягчения ограничений: если заболеваемость коронавирусом в обеих странах утихнет, Финляндия снимет ограничения, сделав это безопасным образом.
Говоря о продолжающемся запрете въезда в страну по морю, премьер-министр пояснила, что в самолете пассажиров меньше, поэтому ситуацию можно лучше держать под контролем. Кроме того, разрешение авиасообщения позволило проверить системы массового тестирования пассажиров.