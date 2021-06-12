От редакции ⟩ Дети накормлены, но не обласканы
Ситуация с трудовой миграцией между Эстонией и Финляндией раскалилась до той точки, что МИД не прекращает бомбардировать соседей запросами о возобновлении сообщения между странами, президент звонит коллеге и просит поспособствовать, страна подает официальную жалобу в Еврокомиссию, призывая наказать финнов за охрану собственных рубежей, а премьер-министр не только вызывает на беседу посла, но через местные СМИ обращается к главе кабинета министров соседнего государства.