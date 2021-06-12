От редакции ⟩ Дети накормлены, но не обласканы

О том, что ситуация стала критической, наконец заговорили вслух и на всех уровнях. До сих пор это было проблемой отдельно взятых семей, когда отец или мать, или оба сразу еще в конце прошлого года застряли в Финляндии и не могут добраться до дома, чтобы повидаться со своими детьми. В том смысле, что приехать-то им никто не мешает, но обратно их могут не пустить, или пустят, но отправят на двухнедельную изоляцию. Скажете, не проблема? Еще какая. В Финляндию жители Эстонии ездят на работу. И дело даже не в очень длинном рубле, дело в нормальном рубле, который молодые семьи пытаются заработать, чтобы оплачивать только что купленное собственное жилье, автолизиг и достойное содержание детей.

И речь вовсе не о суперспециалистах, которые и дома могли бы подыскать нормальное место. Это обычные работяги, которые не согласны жить на минималку, предлагаемую им на родине. «Зажрались», - скажет какой-нибудь местный малооплачиваемый рабочий. А нужно бы сказать – молодцы, поскольку люди не смиряются с несправедливостью капиталистического мира, а ищут возможность жить нормально, впахивая, между прочим, с огромными переработками и на очень тяжелых работах.

Проблема же в том, что накормить своих детей им удается, но приласкать их последние полгода они могут только по телефону или через интернет. Именно об этом говорится сегодня на межгосударственных переговорах, но у финнов есть свое понимание ситуации, которое официально объясняется эпидемиологической обстановкой и заботой о здоровье собственных граждан.

Вице-канцлер МИД Мярт Вольмер на этой неделе в студии Postimees сказал прямо: «Финны считают Эстонию настолько маленьким и незначительным местом, что не готовы идти на какие-то компромиссы». И причину тут, судя по всему, нужно искать вот в чем. Премьер-министр Кая Каллас, отвечая на вопросы депутатов парламента, выразила надежду на то, что через неделю ситуация начнет меняться, поскольку у финнов вот-вот пройдут выборы. Профсоюзы в Финляндии имеют силу и вес, еще в спокойное время они указывали пальцем на калевипоэгов, которые, дескать, своей сговорчивостью не дают влиять на работодателей, чтобы те не жались, а поднимали зарплаты. Тогда об этом поговорили и успокоились, но в период выборов это прекрасная основа для платформы и победоносного шествия во власть. Особенно в период кризиса.

Что делать? Ждать следующей недели. В пятницу премьер-министр Финляндии Санна Марин ответила Кае Каллас, что именно на следующей неделе МВД страны сделает свои предложения об открытии трудовой миграции по морю и по суше. 54 зараженных в день в Эстонии – это блестящий показатель, который точно не может являться официальным аргументом для возведения локальной баррикады внутри Европейского союза. Выборы пройдут, козыри можно будет убрать в ящик. Евросоюз обязательно должен отреагировать на странное поведение страны-члена по отношению к стране-члену: нарушаются основные принципы и в плане свободы передвижения, и в плане ограничений в трудовой миграции внутри союза. Очень хочется верить, что скоро отцы и матери смогут регулярно приезжать домой.