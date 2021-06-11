В мае фоторадары зафиксировали почти 30 000 нарушений

Как сообщила в пятницу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, в мае служба надзора за дорожным движением оформила 29 533 уведомления о штрафах за нарушение скоростного режима и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Стационарные дорожные камеры зафиксировали 7350 нарушений, передвижные камеры контроля скорости 21 743, а установленные в Таллинне на перекрестке Кристийне 440 нарушений.