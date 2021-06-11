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  • В мае фоторадары зафиксировали почти 30 000 нарушений

В мае фоторадары зафиксировали почти 30 000 нарушений

Фоторадар. ФОТО: Kristjan Teedema

Установленные на дорогах Эстонии камеры контроля скорости и камеры автофиксации проезда на красный свет зафиксировали в мае 29 533 нарушения.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, в мае служба надзора за дорожным движением оформила 29 533 уведомления о штрафах за нарушение скоростного режима и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Стационарные дорожные камеры зафиксировали 7350 нарушений, передвижные камеры контроля скорости 21 743, а установленные в Таллинне на перекрестке Кристийне 440 нарушений.

Нарушения чаще всего фиксируются в местах, где максимально разрешенная скорость составляет 50 или 70 километров в час. В большинстве случаев размер предупредительного штрафа составляет от 9 до 18 евро.

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