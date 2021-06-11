В центре Тарту откроется свободный от машин бульвар
9 июля в Тарту откроется свободный от машин бульвар, где будут две сцены, скейт-парк и картинная галерея.
9 июля в Тарту откроется свободный от машин бульвар, где будут две сцены, скейт-парк и картинная галерея.
В этом году при создании бульвара будут использованы элементы, уже присутствовавшие прошлым летом, но добавятся новые мероприятия. Кроме того, территория бульвара расширится не только до аллеи Вабадузе, но и до прилегающего парка, сообщила мэрия.
«Создание наилучшей среды обитания требует постоянного размышления и смелого подхода к общественному пространству. Успех бульвара в прошлом году показал, что тартусцы ждут свежих идей и хотят сами высказываться на темы будущего их родного города. Свободный от машин бульвар - это эксперимент и площадка для дискуссий, и продолжение такой традиции вполне естественно», - сказал городской архитектор Тынис Арьюс.
На этот раз на бульваре будут две сцены, одна из которых будет расположена посреди улицы Вабадузе около водяного оконца, а другая - в ее конце со стороны здания рынка. Имена исполнителей, которые выступят на сценах бульвара, будут объявлены во время мероприятий. Водяное оконце в этом году станет еще больше и появится фонтан.
Рядом с мостом Каарсильд установят экран для кинопросмотров и качели, образующие лабиринт. Там будут проходить мероприятия, связанные с культурной столицей Европы 2024 года. В парке в центре города вы найдете картинную галерею Дома искусств, где можно будет увидеть работы четырех художников. В парке также откроется фотовыставка Бобби Сагера. Для любителей спорта будет установлена площадка для себя скейтборда, площадка для уличного тенниса и танцпол.
В этом году снова появятся стеклянные павильоны, которые можно использовать для семинаров, библиотеки под открытым небом и встреч. В стеклянном радиодоме будут установлены разные радиостанции.
Лавочники тартуского рынка будут находиться в разных точках улицы, а тематические торговые дни сосредоточены в большом шатре в парке. В августе там также пройдут мероприятия, посвященные фестивалю еды и вина. Шезлонги, гамаки и кресла, а также дополнительные площадки для пикника появятся как на улице, так и в парке в центре города.