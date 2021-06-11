Среди прибывающих 85 000 доз вакцины Pfizer будет меньше, чем ждали

Для второй дозы на следующей неделе прибудут 27 038 доз вакцины Pfizer, 6 533 доз вакцины Moderna и 7 172 дозы вакцины AstraZeneca.

В дигирегистратуре полно номерков

Отса объяснила, что вакцина будет распределена по всей Эстонии, также следят за тем, чтобы в дигирегистратуре все время имелось достаточное количество номерков. По состоянию на сегодняшнее утро в регистратуре могли предложить почти 5600 номерков по всей Эстонии. Медицинские учреждения их постоянно добавляют: «Сейчас забронировано почти 28 000 номерков».

По данным регистратуры видно, что пассивнее всего себя ведут Ида-Вирумаа и Валгамаа: «В валгаском спортхолле сегодня пройдет вакцинационное мероприятие, надеемся, что это придаст ходу вакцинации в этом регионе. В Ида-Вирумаа активно занимаемся работодателями, в Харьюмаа тоже».