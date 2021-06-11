Среди прибывающих 85 000 доз вакцины Pfizer будет меньше, чем ждали
На следующей неделе в Эстонию прибудут 85 230 доз вакцины от коронавируса. Ожидается, что прибудут 45 630 доз вакцины Pfizer, 10 800 доз вакцины Moderna, 12 000 доз вакцины Janssen и 16 800 доз вакцины AstraZeneca. Pfizer прибудет на 10 000 доз меньше обещанного, возместить недостающее производитель обещает через неделю. «Поставки вакцины Janssen совершенно непредсказуемы, сначала обещали прислать 28 275 доз, в какой-то момент было известно, что прибудут 4000 доз, теперь выяснилось, что доз будет 12 000», - сказала Postimees советник по СМИ рабочей группы по вакцинации Геа Отса.