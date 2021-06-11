Пт, 11.06.2021
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Среди прибывающих 85 000 доз вакцины Pfizer будет меньше, чем ждали

Вакцинация. Иллюстративное фото. ФОТО: Sille Annuk

На следующей неделе в Эстонию прибудут 85 230 доз вакцины от коронавируса. Ожидается, что прибудут 45 630 доз вакцины Pfizer, 10 800 доз вакцины Moderna, 12 000 доз вакцины Janssen и 16 800 доз вакцины AstraZeneca. Pfizer прибудет на 10 000 доз меньше обещанного, возместить недостающее производитель обещает через неделю. «Поставки вакцины Janssen совершенно непредсказуемы, сначала обещали прислать 28 275 доз, в какой-то момент было известно, что прибудут 4000 доз, теперь выяснилось, что доз будет 12 000», - сказала Postimees советник по СМИ рабочей группы по вакцинации Геа Отса.

Для второй дозы на следующей неделе прибудут 27 038 доз вакцины Pfizer, 6 533 доз вакцины Moderna и 7 172 дозы вакцины AstraZeneca.

В дигирегистратуре полно номерков

Отса объяснила, что вакцина будет распределена по всей Эстонии, также следят за тем, чтобы в дигирегистратуре все время имелось достаточное количество номерков. По состоянию на сегодняшнее утро в регистратуре могли предложить почти 5600 номерков по всей Эстонии. Медицинские учреждения их постоянно добавляют: «Сейчас забронировано почти 28 000 номерков».

По данным регистратуры видно, что пассивнее всего себя ведут Ида-Вирумаа и Валгамаа: «В валгаском спортхолле сегодня пройдет вакцинационное мероприятие, надеемся, что это придаст ходу вакцинации в этом регионе. В Ида-Вирумаа активно занимаемся работодателями, в Харьюмаа тоже».

Сколько работодателей по всей Эстонии выразили желание организовать вакцинацию на своем предприятии? «По последним данным было более 140 работодателей, но точные данные я сейчас сказать не могу, поскольку мы попросили частные клиники связаться напрямую со своими клиентами и предложить вакцинацию на рабочем месте», - ответила Отса.

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