Силы обороны отправляют в резерв почти 2800 военнослужащих срочной службы

1-я пехотная бригада отправляет в резверв почти 1500 солдат и унтер-офицеров срочной службы подразделений пехоты, разведки, артиллерии, а также частей тыла, связи, противотанковой и противовоздушной обороны.

Во 2-й пехотной бригаде в резерв уходят около 800 военнослужащих срочной службы, проходивших подготовку в Куперьяновском батальоне. Кроме того, ряды резервистов пополнят солдаты и унтер-офицеры Батальона штаба и связи, Батальона логистики, а также моряки Военно-морских сил Эстонии.

Призыв на срочную службу производится трижды в год: в январе и июле ее начинают призывники, которым предстоит отслужить 11 месяцев – они получают подготовку младших унтер-офицеров и водителей. Солдат 8-месячной службы набирают в октябре.