Несовершеннолетняя съехала с дороги на мопеде и получила серьезные травмы
Вчера вечером в деревне Уулу в волости Хяэдемеэсте произошло ДТП. Как пишет Pärnu Postimees, девочка на не внесенном в регистр автомотосредстве не справилась с управлением.
Вчера вечером в деревне Уулу в волости Хяэдемеэсте произошло ДТП. Как пишет Pärnu Postimees, девочка на не внесенном в регистр автомотосредстве не справилась с управлением.
В 19:27 в центр тревоги сообщили о ДТП в деревне Уулу, когда 14-летняя девочка на незарегистрированном электромопеде съехала с пешеходно-велосипедной дорожки Уулу-Канали.
«На водителе был велосипедный шлем, который, к сожалению, не дает полноценной защиты, он лишь частично защищает голову. При езде на мопеде скорость выше, чем на велосипеде, из-за чего обязательно нужно использовать специальный мотошлем. Он гарантирует безопасность, так как изготовлен из более тяжелого материала и покрывает как голову, так и лицо», - объяснил полицейский Пярнуского отдела полиции Марко Майдлас.
«На мотошлеме есть также визир, который обеспечивает защиту глаз в любых погодных условиях», - добавил Майдлас.
Пострадавшую доставили в Пярнускую больницу, где у нее выявили множественные травмы. Она переведена в отделение интенсивной терапии Таллиннской детской больницы.
Регистрация транспортного средства
Транспортное средство, используемое в дорожном движении, необходимо зарегистрировать в течение пяти рабочих дней после начала эксплуатации в Эстонии. Транспортное средство вносится в регистр после технической проверки. Также в регистр вносят данные о связанных с транспортным средством людях.
Информация: Транспортный департамент
Водитель мопеда должен быть не моложе 14 лет, чтобы ездить по дорогам общего пользования. Водитель мопеда в возрасте 14-15 лет должен иметь водительские права, подтверждающие знание техники безопасного вождения.