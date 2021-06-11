Несовершеннолетняя съехала с дороги на мопеде и получила серьезные травмы

В 19:27 в центр тревоги сообщили о ДТП в деревне Уулу, когда 14-летняя девочка на незарегистрированном электромопеде съехала с пешеходно-велосипедной дорожки Уулу-Канали.

«На водителе был велосипедный шлем, который, к сожалению, не дает полноценной защиты, он лишь частично защищает голову. При езде на мопеде скорость выше, чем на велосипеде, из-за чего обязательно нужно использовать специальный мотошлем. Он гарантирует безопасность, так как изготовлен из более тяжелого материала и покрывает как голову, так и лицо», - объяснил полицейский Пярнуского отдела полиции Марко Майдлас.

«На мотошлеме есть также визир, который обеспечивает защиту глаз в любых погодных условиях», - добавил Майдлас.

Пострадавшую доставили в Пярнускую больницу, где у нее выявили множественные травмы. Она переведена в отделение интенсивной терапии Таллиннской детской больницы.

Регистрация транспортного средства Транспортное средство, используемое в дорожном движении, необходимо зарегистрировать в течение пяти рабочих дней после начала эксплуатации в Эстонии. Транспортное средство вносится в регистр после технической проверки. Также в регистр вносят данные о связанных с транспортным средством людях. Информация: Транспортный департамент