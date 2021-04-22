Картина дня: эстонско-финские отношения, инцидент с ребенком в Нарве и борьба за тротуар
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 июня.
В пятницу финская пресса опубликовала открытое обращение премьер-министра Каи Каллас к премьер-министру Финляндии Санне Марин, в котором Каллас обращает внимание коллеги на проблему, с которой на протяжении многих месяцев сталкивались работающие в Финляндии эстонцы в связи с ограничениями на поездки, введенными соседней страной. Читать далее...
В ответ на открытое обращение Каи Каллас по поводу введенных Финляндией ограничений премьер-министр Санна Марин сообщила, что Министерство внутренних дел готовится к открытию границ. Читать далее...
В дискуссии в студии Rus.Postimees приняли участие старейшина Ласнамяэ Владимир Свет (Центристская партия) и парламентарий, экс-старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия). Смотрите видео!
За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 3683 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 54, то есть 1,5% от общего количества тестов. За сутки было введено 14 899 доз вакцины. В общей сложности вакцинированы 516 583 человек, из которых 328 260 человек получили обе дозы вакцины. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 47,7%. Читать далее...
Ребенок чуть не провалился в плохо закрытый канализационный люк между двумя жилыми домами, недалеко от торгового центра Tempo в Нарве. Крышка люка закрывается неплотно, но выяснить, кто должен устранить опасную неисправность, не так-то просто. Читать далее...
По новой схеме людей заставляют снимать деньги с банковских счетов и отдавать их мошенникам: известно, что, по крайней мере, один раз это удалось. Читать далее...
"248, вопили одни. Больше сотни, верещали другие. А некоторые, прикрытые границей Евросоюза, внимали этому по телеканалу "Россия" и неистово истерили, когда им с этих страниц рассказывали, как же всё плохо", - пишет Александр Волков.
С сегодняшнего дня ночные клубы и бары вновь могут быть открыты хоть до утра, но при этом они должны соблюдать правило 50-процентной заполняемости и не допускать более 600 посетителей. Читать далее...
На следующей неделе в Эстонию прибудут 85 230 доз вакцины от коронавируса. Ожидается, что прибудут 45 630 доз вакцины Pfizer, 10 800 доз вакцины Moderna, 12 000 доз вакцины Janssen и 16 800 доз вакцины AstraZeneca. Pfizer прибудет на 10 000 доз меньше обещанного, возместить недостающее производитель обещает через неделю. Читать далее...
История смерти 21-летнего Даниила, организм которого не выдержал смеси ксанакса с кодеином, потрясла Эстонию. Еще больше родителей подростков взбудоражила новость о том, что в социальных сетях имеются целые группы, где подростки делятся своими ощущениями от приема препаратов, а дельцы предлагают возможность приобретения дурманящих веществ. Читать далее...
В рамках благотворительной кампании PAI, инициированной для выражения благодарности медсестрам и санитарам (работникам по уходу), работавшим во время пандемии с полной нагрузкой, почти 17 000 человек получат подарочные карты на общую сумму в 50 евро. 12 000 карт будут розданы в течение июня, остальные 5000 – в августе и сентябре. Читать далее...
«Помогите разобраться, на форумах пишут одно, в Законе о квартирном товариществе трудно что-то понять, на собраниях говорят третье...» - просит читательница Rus.Postimees Лариса.