Картина дня: эстонско-финские отношения, инцидент с ребенком в Нарве и борьба за тротуар

Кая Каллас направила Санне Марин открытое письмо с критикой ограничений на поездки

В пятницу финская пресса опубликовала открытое обращение премьер-министра Каи Каллас к премьер-министру Финляндии Санне Марин, в котором Каллас обращает внимание коллеги на проблему, с которой на протяжении многих месяцев сталкивались работающие в Финляндии эстонцы в связи с ограничениями на поездки, введенными соседней страной. Читать далее...

Марин — Каллас: Финляндия готовится к открытию границ

В ответ на открытое обращение Каи Каллас по поводу введенных Финляндией ограничений премьер-министр Санна Марин сообщила, что Министерство внутренних дел готовится к открытию границ. Читать далее...

Как защитить пешеходов? Свет: у города руки коротки; Кальюлайд – Таллинн опаздывает с решениями

В дискуссии в студии Rus.Postimees приняли участие старейшина Ласнамяэ Владимир Свет (Центристская партия) и парламентарий, экс-старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия). Смотрите видео!

Коронавирус подтвержден у 54 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 3683 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 54, то есть 1,5% от общего количества тестов. За сутки было введено 14 899 доз вакцины. В общей сложности вакцинированы 516 583 человек, из которых 328 260 человек получили обе дозы вакцины. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 47,7%. Читать далее...

"При падении он успел зацепиться за край": четырехлетний ребенок провалился в люк в Нарве

Ребенок чуть не провалился в плохо закрытый канализационный люк между двумя жилыми домами, недалеко от торгового центра Tempo в Нарве. Крышка люка закрывается неплотно, но выяснить, кто должен устранить опасную неисправность, не так-то просто. Читать далее...

В Эстонии распространяется новая, невероятно глупая схема мошенничества

По новой схеме людей заставляют снимать деньги с банковских счетов и отдавать их мошенникам: известно, что, по крайней мере, один раз это удалось. Читать далее...

Земля в иллюминаторе-3, или Она утонула, все свободны.

"248, вопили одни. Больше сотни, верещали другие. А некоторые, прикрытые границей Евросоюза, внимали этому по телеканалу "Россия" и неистово истерили, когда им с этих страниц рассказывали, как же всё плохо", - пишет Александр Волков.

Ночные клубы вновь открывают свои двери: их владельцы возмущены полученным в коронакризис опытом

С сегодняшнего дня ночные клубы и бары вновь могут быть открыты хоть до утра, но при этом они должны соблюдать правило 50-процентной заполняемости и не допускать более 600 посетителей. Читать далее...

Среди прибывающих 85 000 доз вакцины Pfizer будет меньше, чем ждали

На следующей неделе в Эстонию прибудут 85 230 доз вакцины от коронавируса. Ожидается, что прибудут 45 630 доз вакцины Pfizer, 10 800 доз вакцины Moderna, 12 000 доз вакцины Janssen и 16 800 доз вакцины AstraZeneca. Pfizer прибудет на 10 000 доз меньше обещанного, возместить недостающее производитель обещает через неделю. Читать далее...

В закрытых группах в соцсетях подросткам продают наркотики

История смерти 21-летнего Даниила, организм которого не выдержал смеси ксанакса с кодеином, потрясла Эстонию. Еще больше родителей подростков взбудоражила новость о том, что в социальных сетях имеются целые группы, где подростки делятся своими ощущениями от приема препаратов, а дельцы предлагают возможность приобретения дурманящих веществ. Читать далее...

Почти 17 000 медицинских работников получат в знак благодарности подарочные карты

В рамках благотворительной кампании PAI, инициированной для выражения благодарности медсестрам и санитарам (работникам по уходу), работавшим во время пандемии с полной нагрузкой, почти 17 000 человек получат подарочные карты на общую сумму в 50 евро. 12 000 карт будут розданы в течение июня, остальные 5000 – в августе и сентябре. Читать далее...

"Голосуют за кредит на реновацию, а мы против. Что делать?" - спрашивает жительница многоквартирного дома