Пт, 11.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Неизвестный сообщил о бомбе в таллиннском музее

Выставка в Кадриоргском художественном музее. Фото иллюстративное. ФОТО: Erik Tikan

Сегодня, 11 июня, вечером в Центр тревоги неизвестный сообщил о бомбе в таллиннском музее. Полиция не обнаружила при проверки ничего подозрительного. 

В 17:13 в Центр тревоги с незарегистрированного номера поступило СМС-сообщение, что в Таллинне в Кадриоргском художественном музее, который расположен в Кадриоргском дворце, находится бомба, передает полиция.

При проверке не было обнаружено ничего подозрительного. 

Обстоятельства случившегося выясняются. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back