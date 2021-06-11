Неизвестный сообщил о бомбе в таллиннском музее
Сегодня, 11 июня, вечером в Центр тревоги неизвестный сообщил о бомбе в таллиннском музее. Полиция не обнаружила при проверки ничего подозрительного.
Сегодня, 11 июня, вечером в Центр тревоги неизвестный сообщил о бомбе в таллиннском музее. Полиция не обнаружила при проверки ничего подозрительного.
В 17:13 в Центр тревоги с незарегистрированного номера поступило СМС-сообщение, что в Таллинне в Кадриоргском художественном музее, который расположен в Кадриоргском дворце, находится бомба, передает полиция.
При проверке не было обнаружено ничего подозрительного.
Обстоятельства случившегося выясняются.