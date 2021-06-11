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Фото ⟩ Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем

ФОТО: Lugeja foto

Сегодня, 11 июня, вечером в Кохтла-Ярве произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль и мотоциклист. 

Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Фред Пюсс сообщил Rus.Postimees, что в 18:39 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на девятом километре шоссе Кохтла-Ярве-Кукрузе-Таммику на Ярвеском перекрестке. 

"По предварительным данным, на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и мотоциклист. Скорая помощь доставила 34-летнего мотоциклиста в Ида-Вирускую центральную больницу", - уточнил пресс-секретарь полиции. 

По словам приславшего в редакцию фото с места происшествия, водитель легкового автомобиля решил повернуть, но не убедился в безопасности маневра, в результате чего и произошло столкновение. 

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

ФОТО: фото читателя

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