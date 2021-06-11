Фото ⟩ Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем

Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Фред Пюсс сообщил Rus.Postimees, что в 18:39 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на девятом километре шоссе Кохтла-Ярве-Кукрузе-Таммику на Ярвеском перекрестке.

"По предварительным данным, на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и мотоциклист. Скорая помощь доставила 34-летнего мотоциклиста в Ида-Вирускую центральную больницу", - уточнил пресс-секретарь полиции.

По словам приславшего в редакцию фото с места происшествия, водитель легкового автомобиля решил повернуть, но не убедился в безопасности маневра, в результате чего и произошло столкновение.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.