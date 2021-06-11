Пьяный водитель Porsche решил погонять и попал в ДТП

По данным Virumaa Teataja , Porsche попал в ДТП на круговом перекрестке Кадрина, а потом был найден с лопнувшими шинами во дворе дома на углу Тартуской улицы и улицы Лиллеору. Жители этого дома раньше постоянно слышали, как на этом так называемом опасном перекрестке происходило очередное столкновение автомобилей. После установки знаков «Стоп» больше аварий не было. До четверга.

Раквереский патрульный полицейский Танель Томингас, который работал в ту ночь, сказал, что полиция получил сообщение о Porsche с лопнувшими шинами и подозрительным стилем вождения. «Очевидец оперативно передавал патрулю информацию и сказал, что автомобиль припарковался во дворе одного дома. Прибывший на место патруль обнаружил во дворе мужчину, который признался, что именно он ехал за рулем, - говорит Томингас. - Он рассказал, как ехал на чрезмерной скорости, и когда он добрался до кольцевой развязки Кадрина, он наехал на высокие бордюры так, что шины автомобиля были сильно повреждены, но он все-таки продолжил путь пока не доехал до двора дома своего знакомого. Мы установили, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, что, очевидно, является причиной того, что он потерял управление над автомобилем».