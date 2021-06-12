Сб, 12.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

США выделили Украине $150 млн для укрепления обороноспособности

За последнюю неделю Владимир Зеленский дал два больших интервью западным СМИ. ФОТО: President of Ukraine

Министерство обороны США утвердило $150 млн помощи Украине для укрепления обороноспособности, в том числе на обучение и консультации, сообщает посольство США в Украине.

«Новый пакет в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине на $150 млн, в т.ч. обучение, оборудование и консультации, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, защитить её границы и улучшить взаимодействие с НАТО», - указывается в сообщении в соцсети Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за принятое решение.

«Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших воинов», - написал президент в Twitter.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления Киеву Плана действий относительно членства в НАТО.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back