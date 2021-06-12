США выделили Украине $150 млн для укрепления обороноспособности

«Новый пакет в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине на $150 млн, в т.ч. обучение, оборудование и консультации, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, защитить её границы и улучшить взаимодействие с НАТО», - указывается в сообщении в соцсети Twitter.