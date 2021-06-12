Внимание! Центр культуры Salme ищет арендатора отремонтированного помещения кафе

Кафе находится на нулевом этаже таллиннского Центра культуры Salme (ул. Сальме, 12), его площадь - 598 квадратных метров, из которых 120 квадратных метров - кухня и вспомогательные помещения. Зал кафе обустроен мебелью в стиле 1960-х, кухню должен будет обустроить арендатор в соответствии со своими потребностями.

Реконструкция кафе обошлась в 800 000 евро. Реконструкцией по результатам тендера занимается предприятие OÜ Montreco, строительный проект составило Infragate Eesti AS, архитектурный проект создало Arhitektuuribüroo Orub, дизайнерский проект - OÜ Impro. Кафе планируется открыть осенью 2021 года.

«Если читать старые воспоминания о кафе Leelo, то одной из причин для его посещения была возможность встретить актеров Молодежного театра. Сейчас, пока в Salme работает Городской театр, на обед в кафе будут заходить актеры преемника Молодежного театра. Интересная последовательность», — отметил старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

«Будущее кафе должно быть больше, чем просто местом, где можно поесть. За годы в этих помещениях велась богатая культурная жизнь, с ним связана история театров, культуры и местного сообщества. Помещения были отремонтированы так, чтобы в кафе можно было проводить различные культурные мероприятия, не мешая работе большого театрального зала. Потолок кафе украшен алюминиевыми фермами и прожекторами, вся мебель в кафе легко перемещается», — рассказал директор центра культуры Salme Стен Светляков.

У будущего арендатора должен быть опыт работы в общепите не менее трех лет. Арендатор кафе выяснится в ходе аукциона, на котором победит компания, предложившая самую высокую арендную плату. Вместе с предложением надо представить план использования коммерческого помещения или краткое ознакомление с планируемой деятельностью.