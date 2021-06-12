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  • В Йыхви мужчина от усталости уснул за рулем: машина вылетела с дороги и перевернулась

В Йыхви мужчина от усталости уснул за рулем: машина вылетела с дороги и перевернулась

Politseiauto. Foto on illustratiivne. ФОТО: Arved Breidaks

В субботу, 12 июня автомобиль Kia Sorento вылетел с дороги и перевернулся на седьмом километре шоссе Йыхви-Тарту в деревне Пуру.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель был слишком уставшим и уснул за рулем. Скорая помощь осмотрела его, травм он не получил.

Никогда не садитесь за руль, если чувствуете, что устали. 

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