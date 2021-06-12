В Йыхви мужчина от усталости уснул за рулем: машина вылетела с дороги и перевернулась
В субботу, 12 июня автомобиль Kia Sorento вылетел с дороги и перевернулся на седьмом километре шоссе Йыхви-Тарту в деревне Пуру.
В субботу, 12 июня автомобиль Kia Sorento вылетел с дороги и перевернулся на седьмом километре шоссе Йыхви-Тарту в деревне Пуру.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель был слишком уставшим и уснул за рулем. Скорая помощь осмотрела его, травм он не получил.
Никогда не садитесь за руль, если чувствуете, что устали.