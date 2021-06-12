В Москве с 15 по 19 июня вводятся нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом

"Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников", - написал Собянин в своем блоге.

Он добавил, что, таким образом, длинные выходные продлятся в столице с 12 по 20 июня.

По словам Собянина, решение о продлении выходных касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням. Но оно не распространяется на учреждения, имеющие "критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры" и оборонные предприятия.

Мэр добавил, что, по мнению эпидемиологов, в настоящее время необходимо снизить скорость распространения вируса, в связи с этим принято решение о продлении выходных.