Сб, 12.06.2021
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Литва ослабит карантинные ограничения: бары будут работать дольше

People sit outside a bar in Vilnius, Lithuania, Thursday, April 22, 2021. The Lithuanian government extended the nationwide coronavirus quarantine until May 31, but gave the green light for museums, libraries, cafes, restaurants, hairdressers and beauty salons, and retail stores in shopping malls to reopen. (AP Photo/Mindaugas Kulbis) ФОТО: MINDAUGAS KULBIS/AP

В Литве ослабляют карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщает Литовское национальное телевидение и радио со ссылкой на правительство страны.

Сообщается, что решение о снятии карантинных ограничений правительство Литвы примет в понедельник. Они коснутся правил работы баров и ночных клубов в условиях угрозы коронавируса.

"Бары, кафе, а также развлекательные заведения теперь могут работать с 07:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

Такое ослабление карантинных ограничений будет действовать уже с 17 июня.

Кроме того сообщается, что министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис заявил, что июнь может стать последним месяцем карантина в стране, если ситуация не ухудшится.

"Если все пойдет так, как сейчас, будем надеяться, что июнь будет последним месяцем, когда у нас появится слово "карантин"", - сказал Дулкис.

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