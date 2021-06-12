Литва ослабит карантинные ограничения: бары будут работать дольше

Сообщается, что решение о снятии карантинных ограничений правительство Литвы примет в понедельник. Они коснутся правил работы баров и ночных клубов в условиях угрозы коронавируса.

"Бары, кафе, а также развлекательные заведения теперь могут работать с 07:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

Такое ослабление карантинных ограничений будет действовать уже с 17 июня.

Кроме того сообщается, что министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис заявил, что июнь может стать последним месяцем карантина в стране, если ситуация не ухудшится.