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Интересный совет: как избавиться от сорняков в труднодоступных местах

Прополка. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Борьба с сорняками в некоторых частях сада может стать настоящей проблемой, но, к счастью, портал Kodustiil нашел один очень интересный совет, которым легко воспользоваться.

Чтобы избавиться от сорняков, растущих, например, на дорожках между тротуарными плитками и в других труднодоступных местах, не нужно тратить время на прополку. Вместо этого узнайте о простых способах, которые предлагает блог One Crazy House.

  • Соль. Насыпьте любую пищевую соль между плитками - она довольно быстро убивает сорняки.
  • Уксус. Полейте им сорняки в тех местах, куда вы хотите да не можете добраться. За пару дней сорняки прикажут долго жить и перестанут вам докучать.
  • Огонь. Сорняки можно полностью уничтожить с помощью газовой горелки.

Между прочим, растущие между плитками сорняки не обязательно уничтожать на корню: их можно регулярно укорачивать триммером, получится очень красиво.

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