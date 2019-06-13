Интересный совет: как избавиться от сорняков в труднодоступных местах
Борьба с сорняками в некоторых частях сада может стать настоящей проблемой, но, к счастью, портал Kodustiil нашел один очень интересный совет, которым легко воспользоваться.
Борьба с сорняками в некоторых частях сада может стать настоящей проблемой, но, к счастью, портал Kodustiil нашел один очень интересный совет, которым легко воспользоваться.
Чтобы избавиться от сорняков, растущих, например, на дорожках между тротуарными плитками и в других труднодоступных местах, не нужно тратить время на прополку. Вместо этого узнайте о простых способах, которые предлагает блог One Crazy House.
Между прочим, растущие между плитками сорняки не обязательно уничтожать на корню: их можно регулярно укорачивать триммером, получится очень красиво.