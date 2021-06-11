База Ryanair в Риге: кто от этого выиграет, а кто проиграет?

Ryanair открывает базу в Рижском аэропорту в октябре и уже активно продает недорогие билеты по новым маршрутам. Это меняет авиационный ландшафт не только для пассажиров, но также для Рижского аэропорта и airBaltic. Онлайн-журнал Klik разобрался, выиграет ли аэропорт "Рига" от прихода "ирландцев" и как airBaltic готовится к жесткой конкуренции.

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База означает, что самолеты Ryanair будут ночевать в Рижском аэропорту и смогут сделать больше полетов, отправляясь в небо с раннего утра. Ирландский лоукостер анонсировал 16 новых городов, фактически вдвое расширив свою маршрутную сеть. Однако это не значит, что и у аэропорта увеличится число пассажиров и вырастет доход.

Доходы аэропорта принято делить на две категории: авиационные (за услуги, оказанные авиакомпаниям) и неавиационные (за услуги, не связанные с авиацией).

До начала пандемии неавиационные доходы Рижского аэропорта составляли примерно 40% от общих. "А иногда даже и больше", — подчеркивают в аэропорту.