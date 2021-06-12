Швейцария и Уэльс поделили очки в матче Евро

Счет в матче в начале второго тайма открыл швейцарский нападающий Брель Эмболо, головой замкнув передачу Джердана Шакири с углового.

На 74-й минуте валлийцы сравняли счет, точным ударом головой отличился нападающий Киффер Мур.

В концовке игры сборная Швейцарии могла вырвать победу, но гол Марио Гаврановича отменили после просмотра VAR из-за офсайда.

Капитан и главная надежда Уэльса Гарет Бэйл в матче был, к сожалению, незаметен - он не совершил ни одного запоминающегося рывка, удара или передачи.