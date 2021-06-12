Сб, 12.06.2021
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Швейцария и Уэльс поделили очки в матче Евро

Switzerland's midfielder Granit Xhaka (L) vies for th eball with Wales' forward Gareth Bale (R) during the UEFA EURO 2020 Group A football match between Wales and Switzerland at the Olympic Stadium in Baku on June 12, 2021. (Photo by NAOMI BAKER / POOL / AFP) ФОТО: NAOMI BAKER

Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Уэльса в матче 1-го тура группы А на чемпионате Европы.

Счет в матче в начале второго тайма открыл швейцарский нападающий Брель Эмболо, головой замкнув передачу Джердана Шакири с углового.

На 74-й минуте валлийцы сравняли счет, точным ударом головой отличился нападающий Киффер Мур.

В концовке игры сборная Швейцарии могла вырвать победу, но гол Марио Гаврановича отменили после просмотра VAR из-за офсайда.

Капитан и главная надежда Уэльса Гарет Бэйл в матче был, к сожалению, незаметен - он не совершил ни одного запоминающегося рывка, удара или передачи.

В следующем туре Швейцария сыграет с Италией, Уэльс встретится с Турцией. Оба матча состоятся 16 июня.

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