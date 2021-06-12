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В Техасе мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре, 13 человек ранено

USA politsei. ФОТО: Xinhua / Xinhua/Sipa USA/Scanpix

В техасском Остине (США) неизвестный мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре. На данный момент известно о не менее 13 раненых. Об этом пишет Associated Press.

Сообщается, что стрельба произошла в центре города. По словам начальника полиции Джозефа Чакона, ее устроил мужчина, но мотивы пока неизвестны. Он отметил, что полицейские изучают видео наблюдения и другие улики.

Один подозреваемый описан свидетелями, как черный мужчина с дредами, худощавого телосложения, одетый в черную рубашку. 

Стрельба произошла в популярном районе с барами и ресторанами. Среди 13 раненых два человека находятся в критическом состоянии.

"Наши офицеры отреагировали очень быстро. Они смогли немедленно принять меры по спасению жизни многих из этих пострадавших", - добавил Чакон.

Офицеры доставили в больницу шестерых пострадавших на полицейских машинах. Трое пострадавших были доставлены на личных автомобилях, а служба неотложной помощи округа Остин-Трэвис доставила четырех пострадавших в местные больницы.

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