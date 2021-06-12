В Техасе мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре, 13 человек ранено
В техасском Остине (США) неизвестный мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре. На данный момент известно о не менее 13 раненых. Об этом пишет Associated Press.
В техасском Остине (США) неизвестный мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре. На данный момент известно о не менее 13 раненых. Об этом пишет Associated Press.
Сообщается, что стрельба произошла в центре города. По словам начальника полиции Джозефа Чакона, ее устроил мужчина, но мотивы пока неизвестны. Он отметил, что полицейские изучают видео наблюдения и другие улики.
Один подозреваемый описан свидетелями, как черный мужчина с дредами, худощавого телосложения, одетый в черную рубашку.
Стрельба произошла в популярном районе с барами и ресторанами. Среди 13 раненых два человека находятся в критическом состоянии.
"Наши офицеры отреагировали очень быстро. Они смогли немедленно принять меры по спасению жизни многих из этих пострадавших", - добавил Чакон.
Офицеры доставили в больницу шестерых пострадавших на полицейских машинах. Трое пострадавших были доставлены на личных автомобилях, а служба неотложной помощи округа Остин-Трэвис доставила четырех пострадавших в местные больницы.