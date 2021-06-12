В Техасе мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре, 13 человек ранено

Сообщается, что стрельба произошла в центре города. По словам начальника полиции Джозефа Чакона, ее устроил мужчина, но мотивы пока неизвестны. Он отметил, что полицейские изучают видео наблюдения и другие улики.

Один подозреваемый описан свидетелями, как черный мужчина с дредами, худощавого телосложения, одетый в черную рубашку.

Стрельба произошла в популярном районе с барами и ресторанами. Среди 13 раненых два человека находятся в критическом состоянии.

"Наши офицеры отреагировали очень быстро. Они смогли немедленно принять меры по спасению жизни многих из этих пострадавших", - добавил Чакон.