Сб, 12.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Галерея ⟩ В Отепя собралось около двухсот мотоциклистов

В эти выходные проходит в Отепя проходит мотоциклетный слет Otepää tour 2021, в котором принимают участие несколько сотен мотоциклистов, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

В субботу они собрались на центральной площади Отепя, а затем все вместе отправились по маршруту Отепя - Арула - Хелленурме - Эльва -Отепя. После этого в окрестностях Отепя состоялись соревнования по мотоориентированию.

«Otepää tour» - это традиционный сбор мотоциклистов в кемпинге Анниматси недалеко от Отепя, где проходят различные испытания на прочность т концерты. В этом году отепяский мотоциклетный тур проходит в 31-й раз

Увидеть яркие моменты субботнего мотослета на центральной площади города можно в галерее!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back