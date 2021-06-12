Галерея ⟩ В Отепя собралось около двухсот мотоциклистов
В эти выходные проходит в Отепя проходит мотоциклетный слет Otepää tour 2021, в котором принимают участие несколько сотен мотоциклистов, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В эти выходные проходит в Отепя проходит мотоциклетный слет Otepää tour 2021, в котором принимают участие несколько сотен мотоциклистов, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В субботу они собрались на центральной площади Отепя, а затем все вместе отправились по маршруту Отепя - Арула - Хелленурме - Эльва -Отепя. После этого в окрестностях Отепя состоялись соревнования по мотоориентированию.
«Otepää tour» - это традиционный сбор мотоциклистов в кемпинге Анниматси недалеко от Отепя, где проходят различные испытания на прочность т концерты. В этом году отепяский мотоциклетный тур проходит в 31-й раз
Увидеть яркие моменты субботнего мотослета на центральной площади города можно в галерее!