Галерея ⟩ В Отепя собралось около двухсот мотоциклистов

В субботу они собрались на центральной площади Отепя, а затем все вместе отправились по маршруту Отепя - Арула - Хелленурме - Эльва -Отепя. После этого в окрестностях Отепя состоялись соревнования по мотоориентированию.

«Otepää tour» - это традиционный сбор мотоциклистов в кемпинге Анниматси недалеко от Отепя, где проходят различные испытания на прочность т концерты. В этом году отепяский мотоциклетный тур проходит в 31-й раз