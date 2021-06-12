В Москве задержана участница группы Pussy Riot
Сотрудники полиции задержали активистку и участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, сообщил ее адвокат.
Сотрудники полиции задержали активистку и участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, сообщил ее адвокат.
"Веронику сейчас привезли в ОВД "Мещанский", я жду встречи в ней. Ее задержали полицейские в районе Лубянки", - сказал адвокат.
Как сообщил у себя в соцсетях журналист Алексей Пивоваров, у девушки в районе Лубянки брали интервью для YouTube-канала "Редакция".
Как сообщает "Дождь", сама Никульшина заявила, что полицейские назвали причиной ее задержания курение в общественном месте. Ее решили доставить в ОВД "Мещанский".
"Надеюсь, это ненадолго", — сказала Никульшина.
Веронику Никульшину задерживали в начале мая, обвинив в попытке сорвать репетицию парада в Москве. Никульшина утверждала, что планировала лишь снимать документальное кино, которое не связано с протестами. Тогда участницу Pussy Riot отправили под административный арест на пять суток.