В Москве задержана участница группы Pussy Riot

"Веронику сейчас привезли в ОВД "Мещанский", я жду встречи в ней. Ее задержали полицейские в районе Лубянки", - сказал адвокат.

Как сообщил у себя в соцсетях журналист Алексей Пивоваров, у девушки в районе Лубянки брали интервью для YouTube-канала "Редакция".

Как сообщает "Дождь", сама Никульшина заявила, что полицейские назвали причиной ее задержания курение в общественном месте. Ее решили доставить в ОВД "Мещанский".

"Надеюсь, это ненадолго", — сказала Никульшина.