Сб, 12.06.2021
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В Москве задержана участница группы Pussy Riot

Veronika Nikulšina ФОТО: Reuters/ScanPix

Сотрудники полиции задержали активистку и участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, сообщил ее адвокат.

"Веронику сейчас привезли в ОВД "Мещанский", я жду встречи в ней. Ее задержали полицейские в районе Лубянки", - сказал адвокат.

Как сообщил у себя в соцсетях журналист Алексей Пивоваров, у девушки в районе Лубянки брали интервью для YouTube-канала "Редакция".

Как сообщает "Дождь", сама Никульшина заявила, что полицейские назвали причиной ее задержания курение в общественном месте. Ее решили доставить в ОВД "Мещанский".

"Надеюсь, это ненадолго", — сказала Никульшина.

Веронику Никульшину задерживали в начале мая, обвинив в попытке сорвать репетицию парада в Москве. Никульшина утверждала, что планировала лишь снимать документальное кино, которое не связано с протестами. Тогда участницу Pussy Riot отправили под административный арест на пять суток.

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