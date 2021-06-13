За сутки в Эстонии прибавилось 37 зараженных

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 12 человек.

В Ида-Вирумаа прибавилось девять новых больных, в Рапламаа - шесть, Ляэне-Вирумаа - пять, Валгамаа - два, в Тартумаа и Пярнумаа - по одному. В одном случае место жительства в регистре не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 76,98 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1,9% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты восемь новых историй болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждается 64 пациента. Средний возраст пациентов в больнице - 66 лет, из них 44 человека (68,8%) в возрасте старше 60 лет. За сутки умерших с Covid-19 не было.

В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 522 224 человека

За сутки ввели 11 888 доз вакцины, вакцинацию прошли 522 224 человека, полностью - 341 807 человек. Охват по крайней мере одной дозой вакцины у пациентов старше 70 лет составляет 66,8%. Более 60% возрастной группы 70+ были вакцинированы во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).