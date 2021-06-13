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Пандемия Covid-19 вывела людей из душевного равновесия и заставила богатые страны на время забыть об охране психического здоровья. Результат - первое ухудшение за 20 лет. Рецепт - с новыми силами взяться за старую проблему, пишет Би-би-си.

Женщина с собакой ФОТО: AFP

Пандемия Covid-19 вывела людей из душевного равновесия и отбросила благополучные страны на десятилетия назад на пути к и без того трудно достижимой цели - укрепить психическое здоровье населения или хотя бы не вредить ему.

Если с этим ничего не делать, то все попытки привлечь внимание к проблеме психического здоровья и начать решать ее силами здравоохранения будут сведены на нет даже в тех государствах, которые могут себе это позволить, предупредил клуб 38 богатых стран ОЭСР. А выход из коронакризиса окажется еще более долгим и затратным.

"Долгие годы отпущенные ресурсы были неадекватны, однако общий уровень психического неблагополучия оставался относительно стабильным последние 20 лет на уровне около 18% населения стран ОЭСР. Ковидный кризис сломал этот тренд в 2020 году", - говорится в свежем исследовании организации.

За эти два десятилетия ключевой показатель - число самоубийств - сократился на 21%. Аналогичные данные за полтора года пандемии пока недоступны, но другие указывают на обострение: уровень беспокойства, тревоги и депрессии вырос повсеместно, а во многих странах удвоился.

И особенно пострадала молодежь, отмечает ОЭСР.

В чем проблема

Поводов выйти из равновесия за последние полтора года было хоть отбавляй, и молодые люди приняли основной удар. Локдаун лишил народ общения и развлечений, сломал привычный распорядок жизни. Последовавший кризис породил безработицу и финансовые проблемы.

К тому же все силы систем здравоохранения были брошены на борьбу с пандемией в ущерб лечению других болезней. Врачей и коек не хватало даже для больных раком и сердцем, и пациенты с психическими расстройствами вновь отправились в конец длиннющей очереди к врачу.

А нужно туда многим. В разгар пандемии в ухудшении душевного состояния признавались 44% австрийцев, 41% американцев и 78% австралийцев. Даже в Южной Корее и Новой Зеландии, быстро приструнивших вирус, таких было больше трети населения, показывали опросы.

Тестирование в Дании ФОТО: AFP

В целом, согласно приведенной в исследовании статистике, каждый второй человек хотя бы раз в жизни сталкивается с психическими проблемами. Те, у кого подобные состояния переходят в хронические, сложнее устраиваются в жизни, им тяжелее в учебе, сложнее найти работу и вести полноценную жизнь.

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье в целом не только как отсутствие болезней и физических дефектов, но как гармонию физического, душевного и социального благополучия. А психическое здоровье - как "состояние благополучия, в котором человек способен реализовать свои способности, противостоять тяготам жизни и вносить вклад в развитие общества".

Нарушение этой гармонии помимо медицинских и социальных проблем влечет за собой вполне осязаемые финансовые последствия. По подсчетам ОЭСР, потери достигают 4,2% ВВП стран клуба, на который приходится три четверти всей экономической активности в мире.

В прошлом году их общий ВВП превысил 60 трлн долларов, а значит, отсутствие душевного равновесия обходится богатым странам по меньшей мере в 2,5 трлн долларов в год.

В коронакризис они не могут позволить себе разбрасываться такими деньгами, посетовала ОЭСР и предложила решение.

Что делать

Самое время чинить систему.

"Ухудшение психического здоровья населения за 2020-2021 годы как никогда подчеркнуло серьезность проблемы… Критически важно, чтобы власти приняли меры для охраны психического здоровья и создали систему эффективного лечения расстройств", - говорится в исследовании, в котором ОЭСР впервые попыталась описать, как должна выглядеть такая система, и как оценить, хорошо ли страна справляется с задачей.

Закат на набережной ФОТО: AFP

Богатые страны занялись душевным здоровьем давно, и еще в 2017 году решили создать набор рекомендаций и критериев оценки - но руки дошли только сейчас.

Они разработали 23 индикатора - от стигмы до доступности психологической помощи - по которым страны могут оценивать эффективность своей системы здравоохранения в деле поддержания душевного равновесия нации. Сейчас таких универсальных индикаторов, по которым можно сравнивать развитые страны из клуба ОЭСР, всего два: удовлетворенность жизнью и число самоубийств.

А опросы показывают, что проблема далеко не черно-белая.

Две трети тех, кто обращался за помощью, признали, что получить ее было непросто. А каждый пятый угодивший в больницу с психическим расстройством жаловался на неуважительное отношение к себе и к серьезности заболевания.

Теперь появился шанс все это исправить. Власти обеспеченных государств активно финансируют восстановление после коронакризиса за счет бюджета, и значительные ассигнования достаются потрепанному пандемией здравоохранению.