Вс, 13.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Его жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшего 24-летнего Танно

Его жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшего 24-летнего Танно

Танно ФОТО: Politsei

Полиция ищет пропавшего в субботу, 12 июня в Ляэне-Вирумаа 24-летнего Танно, чья жизнь может быть в опасности.

Близкие не могут связаться с Танно с 11 часов субботы, его телефон выключен. Последний раз мужчину видели в волости Винни в Виру-Яагупи.

Полиция и близкие ищут мужчину в тех местах, куда он мог отправиться, но пока безуспешно. Поиски продолжаются.

Танно ростом 170-175 см, у него сильное телосложение, темные волосы и темные глаза. Он был одет в темно-синие джинсы и темно-синюю ветровку, на ногах темная обувь.

Полиция просит всех, кто видел мужчину с 11 часов субботы или знает, где он может быть, связаться с полицией по телефонам 5139088 или 112.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back