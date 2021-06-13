Его жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшего 24-летнего Танно
Полиция ищет пропавшего в субботу, 12 июня в Ляэне-Вирумаа 24-летнего Танно, чья жизнь может быть в опасности.
Полиция ищет пропавшего в субботу, 12 июня в Ляэне-Вирумаа 24-летнего Танно, чья жизнь может быть в опасности.
Близкие не могут связаться с Танно с 11 часов субботы, его телефон выключен. Последний раз мужчину видели в волости Винни в Виру-Яагупи.
Полиция и близкие ищут мужчину в тех местах, куда он мог отправиться, но пока безуспешно. Поиски продолжаются.
Танно ростом 170-175 см, у него сильное телосложение, темные волосы и темные глаза. Он был одет в темно-синие джинсы и темно-синюю ветровку, на ногах темная обувь.
Полиция просит всех, кто видел мужчину с 11 часов субботы или знает, где он может быть, связаться с полицией по телефонам 5139088 или 112.