Вс, 13.06.2021
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Пропавший 24-летний Танно найден мертвым

Фото иллюстративное. ФОТО: unsplash.com

Ранее полиция искала пропавшего в субботу, 12 июня в Ляэне-Вирумаа 24-летнего Танно, чья жизнь могла быть в опасности. После обеда 13 июня полиция сообщила, что молодой мужчина был найден мертвым.

Тело Танно обнаружили после обеда воскресенья в волости Винни, деревне Кехала.

Других подробностей не сообщается.

Ранее полиция сообщала, что близкие не могли связаться с Танно с 11 часов субботы, его телефон был выключен. Последний раз мужчину видели в волости Винни в Виру-Яагупи.

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