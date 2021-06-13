Пропавший 24-летний Танно найден мертвым
Ранее полиция искала пропавшего в субботу, 12 июня в Ляэне-Вирумаа 24-летнего Танно, чья жизнь могла быть в опасности. После обеда 13 июня полиция сообщила, что молодой мужчина был найден мертвым.
Ранее полиция искала пропавшего в субботу, 12 июня в Ляэне-Вирумаа 24-летнего Танно, чья жизнь могла быть в опасности. После обеда 13 июня полиция сообщила, что молодой мужчина был найден мертвым.
Тело Танно обнаружили после обеда воскресенья в волости Винни, деревне Кехала.
Других подробностей не сообщается.
Ранее полиция сообщала, что близкие не могли связаться с Танно с 11 часов субботы, его телефон был выключен. Последний раз мужчину видели в волости Винни в Виру-Яагупи.