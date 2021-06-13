Пьяный подросток на велосипеде, удирая от полиции, попал в ДТП

Первое ДТП произошло в 3:32 12 июня на улице Леола в Вильянди, где 15-летний мальчик с признаками алкогольного опьянения проигнорировал стоп-сигнал полиции. Мальчик попытался скрыться от сотрудников полиции, но внезапно повернул направо и столкнулся с полицейской машиной. Скорая помощь доставила велосипедиста в Вильяндискую больницу.

О втором происшествии сообщили в 4:20: 23-летний мужчина упал с электросамоката на улице Эрика в Таллинне. Скорая помощь доставила мужчину в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Третья авария произошла в 11:55 на улице Рейди в Таллинне: 36-летняя женщина ехала на электросамокате по велосипедной дорожке и упала. Скорая помощь доставила женщину в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Четвертая авария произошла в 13.40 в Ида-Вирумаа, волость Алутагузе, на 59-м километре дороги Раквере-Раннапунгерья: 64-летний мужчина на левом повороте потерял управление мотоциклом и выехал в канаву. Скорая помощь доставила водителя на проверку в Центральную больницу Ида-Виру.

Полиция получила сообщение о пятом ДТП в 17:58: на перекрестке улиц Гранийди и Тёстузе 35-летний мужчина за рулем Ford Focus врезался в городской внедорожник Lexuse, который двигался по главной дороге, за рулем была 49-летняя женщина. Скорая помощь доставила пассажиров Lexus в больницу: 42-летнюю женщину в Ида-Таллиннскую центральную больницу и 15-летнюю девушку в Таллиннскую детскую больницу.