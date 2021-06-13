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  • Пожар из-за игрушечной машинки уничтожил домашнее имущество на 32 000 евро

Пожар из-за игрушечной машинки уничтожил домашнее имущество на 32 000 евро

Машинка. ФОТО: Tarbijakaitseamet

Самый крупный случай, связанный с домашним имуществом в страховой компании ERGO в этом году, стал пожар, возникший в результате возгорания зарядного устройства для аккумуляторной батареи игрушечного автомобиля, в результате чего, помимо здания, было повреждено большое количество предметов домашнего обихода - мебель, бытовая техника, спортивное снаряжение и музыкальные инструменты на общую сумму 32 000 евро, пишет Postimees.

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«К сожалению, на практике до сих пор встречается мнение, что вместе с квартирой или домом автоматически страхуются и находящиеся внутри предметы. На самом деле, это не так, и вопросы находящихся в доме предметы требуют отдельной страховки при заключении договора. По нашей статистике, сегодня почти четверть договоров страхования жилья не имеет защиты домашнего имущества - это означает, что есть значительное количество домовладельцев, которые, помимо эмоционального страха, могут также пострадать от экономического шока после страхового случая», - сказала заведующая отделом урегулирования убытков страховой компании ERGO Катерина Лепвальтс.

Еще один недавний пример  - пожар в квартире из-за сбоя в электроснабжении. Помимо квартиры, были также повреждены мебель, техника и одежда. В общей сложности клиенту было выплачено 12 000 евро в качестве компенсации за домашнее имущество. «В то время как средний ущерб, связанный с домашним имуществом, составляет около 700 евро, более высокие суммы компенсации всегда связаны с пожарами или кражами и могут достигать десятков тысяч евро», - предупредила Лепвальтс.

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