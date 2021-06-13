Пожар из-за игрушечной машинки уничтожил домашнее имущество на 32 000 евро
Самый крупный случай, связанный с домашним имуществом в страховой компании ERGO в этом году, стал пожар, возникший в результате возгорания зарядного устройства для аккумуляторной батареи игрушечного автомобиля, в результате чего, помимо здания, было повреждено большое количество предметов домашнего обихода - мебель, бытовая техника, спортивное снаряжение и музыкальные инструменты на общую сумму 32 000 евро, пишет Postimees.