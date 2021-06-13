Пожар из-за игрушечной машинки уничтожил домашнее имущество на 32 000 евро

«К сожалению, на практике до сих пор встречается мнение, что вместе с квартирой или домом автоматически страхуются и находящиеся внутри предметы. На самом деле, это не так, и вопросы находящихся в доме предметы требуют отдельной страховки при заключении договора. По нашей статистике, сегодня почти четверть договоров страхования жилья не имеет защиты домашнего имущества - это означает, что есть значительное количество домовладельцев, которые, помимо эмоционального страха, могут также пострадать от экономического шока после страхового случая», - сказала заведующая отделом урегулирования убытков страховой компании ERGO Катерина Лепвальтс.