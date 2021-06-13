Керсти Кальюлайд помиловала 14 преступников

За десять лет своей работы президент Тоомас Хендрик Ильвес рассмотрел 907 прошений о помиловании и удовлетворил 16 из них.

Президент Арнольд Рюйтель получил 637 прошений о помиловании за пять лет, и помиловал 28 раз.