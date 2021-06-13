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Керсти Кальюлайд помиловала 14 преступников

Керсти Кальюлайд. ФОТО: Sander Ilvest

К настоящему времени президент Керсти Кальюлайд рассмотрела 454 прошения о помиловании и удовлетворила 14 из них до истечения срока своих полномочий.

За десять лет своей работы президент Тоомас Хендрик Ильвес рассмотрел 907 прошений о помиловании и удовлетворил 16 из них.

Президент Арнольд Рюйтель получил 637 прошений о помиловании за пять лет, и помиловал 28 раз.

В 1992-2001 годах президенту Леннарту Мери было подано 1577 прошений о помиловании, и он помиловал 71 раз.

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