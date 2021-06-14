Подтолкнут ли санкции Белоруссию в объятия Путина?

Марина Кальюранд поддерживает, что на сегодняшний день Белоруссия полностью зависит от России, как политически, так и экономически. «Белоруссия независима ровно настолько, насколько ей позволяет Россия. Здесь санкции не изменят ситуацию. Будущее страны должен определять народ, а не Лукашенко и верные ему люди. Для этого нужны свободные/демократические выборы. ЕС не может экспортировать демократию в Белоруссию. Но ЕС может и должен поддерживать белорусскую демократию, даже если она хрупкая и находится под гнетом режима», - уверена она.

Яна Тоом отмечает, что сейчас многое могло бы зависеть от результата встречи Байдена и Путина в Женеве, но по этому поводу не испытывает особого оптимизма: «Велик шанс, что Байден перечислит все прегрешения России и потребует исправиться, Путин ответит тем же, а потом на пресс-конференции высокие договаривающиеся стороны покажут незабываемое шоу, которое мир еще долго будет обсуждать и разгадывать».

«Что касается ЕС, я не знаю, у кого еще остались иллюзии по поводу Борреля. Порой складывается впечатление, что на внешнюю политику ЕС большее влияние имеет какой-нибудь Ринкевич, чем высокий представитель из Брюсселя. У нас по факту нет лидера, который мог бы повлиять на ситуацию. За исключением, пожалуй, Меркель, но ЕС расколот по отношению к "Северному потоку", а тут все дороги ведут в Берлин», - добавляет Яна Тоом.

По мнению Урмаса Паэта, отношения ЕС и Белоруссии могут улучшиться только в том случае, если власть Лукашенко исчезнет и страна возьмет курс на свободу. Марина Кальюранд считает, что все в руках Минска. «Для улучшения отношений должно измениться поведение режима Лукашенко, либо должен измениться сам режим. В нынешней ситуации невозможно представить, что отношения могли бы улучшиться», - признала она.

О резолюции

В принятой резолюции депутаты Европарламента также призвали государства-члены срочно ввести следующий пакет санкций против тех, кто участвовал в фальсификации выборов или последующих нарушениях прав человека в Белоруссии в прошлом году.

Кроме того, как можно скорее должна начаться работа над новым пакетом санкций, который наложит ограничения на прокуроров, судей и сотрудников правоохранительных органов, а также на пропагандистов, распространителей ложной информации, разжигателей ненависти — всех тех, кто причастен к репрессиям и несправедливому осуждению критиков режима.

Парламент призвал Европейскую комиссию и государства-члены прекратить всякую финансовую поддержку белорусского режима, отказаться от новых кредитов белорусским банкам и приостановить инвестиции в инфраструктурные проекты и бизнес в Белоруссии. Кроме того, европейские финансовые учреждения не должны покупать облигации, выпущенные правительством Белоруссии и соответствующими государственными органами. Также необходимо срочно ввести экономические санкции в отношении основных отраслей промышленности Белоруссии.

В резолюции содержится призыв к приостановке членства Белоруссии в международных спортивных организациях и ее участия в международных мероприятиях, включая чемпионаты Европы и мира и Олимпийские игры в Токио.