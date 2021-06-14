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Подтолкнут ли санкции Белоруссию в объятия Путина?

  • Паэт: ЕС действовал слишком медленно в борьбе с белорусским диктатором
  • Террас: оппозицию, свободу слова и журналистики надо уважать
  • Тоом: в ситуации с Белоруссией был совершен целый ряд глупостей
  • Кальюранд: Белоруссия полностью зависит от России
Владимир Путин и Александр Лукашенко. ФОТО: sputnik

Европарламент призвал ЕС ужесточить санкции против Белоруссии и расширить их на тех, кто причастен к вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске и задержанию журналиста Романа Протасевича 23 мая. О том, не приведут ли новые меры к еще большему сближению Белоруссии и России, рассуждали евродепутаты от Эстонии.

На прошлой неделе Европарламент большинством голосов (за 626 депутатов, против 16 и воздержались 36) принял резолюцию, в которой расценил захват самолета Ryanair как террористический акт со стороны государства Белоруссии и потребовал немедленного и безоговорочного освобождения бывшего главреда телеграмм-канала «Нехта» Романа Протасевича и его спутницы жизни Софии Сапеги, а также всех задержанных журналистов и политзаключенных.

ЕС слишком долго раскачивается

Члены Европарламента хотят, чтобы Совет ЕС как можно скорее наказал людей и организации, которые причастны к принудительной посадке самолета и похищении журналиста. По словам евродепутата от Эстонии Урмаса Паэта, быстрой и единой реакции ЕС, увы, не было. С того момента, как самолет сел в Минске, прошло уже три недели, но все еще нет конкретных решений. По оценке политика, это очень медленный темп.

Урмас Паэт. ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

«Белорусский диктатор может уже на протяжении длительного времени совершать преступления, так как в своей стране он создал атмосферу страха, Россия поддерживает его всесторонне и остальному миру по большей части все это безразлично. Лукашенко видит, что реакция остального мира, в том числе Европы, медленная и слабая. Поэтому от репрессий своего народа он перешел, например, к принудительной посадке европейского самолета, чтобы таким образом заполучить оппозиционера. Хорошо только то, что эта операция не закончилась авиакатастрофой и смертью 170 человек. Но очевидно, что диктатор способен и на это», - заявил он.

Более 400 политических заключенных, часть из которых скончались, репрессии и унижение собственного народа — это, по словам Паэта, привычные будни Белоруссии.

«Где согласованные с Советом Европы санкции, которые действительно оказывают влияние на белорусский режим? Евросоюз действовал слишком мало и медленно в борьбе с белорусским диктатором. Чего мы ждем? Новой авиакатастрофы, как в случае со сбитым малазийским самолетом над Восточной Украиной?» - недоумевает политик, добавляя, что теперь ЕС и государства-члены должны принимать реальные решения в отношении конкретных предприятий и отраслей, которые влияют на диктатора.

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По словам члена Европарламента Марины Кальюранд, у действий белорусских властей есть несколько разных граней, и Евросоюз должен реагировать на них соответствующим образом.

«Во-первых, принуждение самолета совершить посадку. Если бы причиной инцидента, из-за которого самолет совершил посадку, оказалась угроза взрыва, этим занималась бы Международная организация гражданской авиации (ICAO). ICAO оценила бы ситуацию и приняла меры. Увы, имел место акт политического терроризма со стороны режима Лукашенко - самолет заставили приземлиться, прибегнув к ложной угрозе, его сопровождали истребители, а после приземления были арестованы два человека, неугодных режиму Лукашенко. Такое поведение требовало политической реакции и ЕС прекратил полеты в Белоруссию, запретил полеты "Белавиа" на территории ЕС, объявил воздушное пространство Белоруссии опасным и рекомендовал не совершать там полеты», - отметила Марина Кальюранд.

«Во-вторых, Европейский союз ввел санкции против действий антидемократического и нарушающего права человека режима Лукашенко: начиная от противоречащих принципам демократии президентских выборов и заканчивая удушением оппозиции и почти 400 политзаключенными», - добавила она.

Наказать диктатора, а не людей

Марина Кальюранд подчеркивает, что вводимые ЕС санкции направлены на Лукашенко и его режим, а не на жителей Белоруссии. Это необходимо последовательно объяснять белорусам: «Признаю, что это непросто, поскольку сложно отвечать демократическими средствами на промывку мозгов автократией. Также Лукашенко изображает Евросоюз врагом, который не уважает народ Белоруссии и заставляет людей страдать при помощи санкций».

Марина Кальюранд. ФОТО: Remo Tõnismäe

Однако, по словам Кальюранд, это можно сделать с помощью последовательных действий, тремя основными направлениями которых могли бы стать:

1. Поддержка белорусской оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ - как в Белоруссии (насколько это возможно), так и в изгнании. «Чрезвычайно важно, чтобы объективная информация была доступна жителям Белоруссии. Для этого следует использовать и поддерживать все возможные каналы: социальные сети, личные контакты, платформу ЕС, а по возможности и каналы, контролируемые режимом Лукашенко», - поясняет евродепутат.

2. Передача сообщений от Евросоюза и борьба с дезинформацией, использование всех возможные каналов и способов, в том числе и представительств стран ЕС в Минске, и отдела по борьбе с дезинформацией при Европейской службе внешних связей.

3. Продолжение функционирования программ по обмену для молодежи. «Ничто не влияет столь же сильно, как личный опыт. Чем больше молодых людей из Белоруссии будут видеть и узнавать, что значит демократия и европейские ценности, тем больше надежда на то, что однажды они сделают Белоруссию демократической. В нынешней ситуации, когда воздушное сообщение остановлено, это сложно, но не невозможно, по крайней мере до тех пор, пока открыто наземное сообщение», - комментирует Марина Кальюранд.

По ее оценке, резолюция должна дать (и в действительности дает) адекватную оценку режиму Лукашенко, поддержать оппозицию и демократические реформы в Белоруссии, даже в том случае, если в данный момент они пока не возможны.

«Происходящее в Белоруссии должно быть на повестке дня как в ЕС, так и во всем мировом сообществе, о Белоруссии нельзя забывать, нельзя поворачиваться к ней спиной. Только так можно повлиять на режим Лукашенко и сохранить жизнь политзаключенным. Внимание со стороны ЕС и международного сообщества не позволит Лукашенко действовать бесконтрольно. Он должен знать, что за его действиями следят, и однажды наступит время ответить за эти действия», - считает Кальюранд.

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По мнению евродепутата Рихо Терраса, зачастую резолюции остаются неуслышанными диктаторами, поэтому нужны действия и четкие требования, а не очередное осуждение. С диктаторами нельзя вести переговоры, уверен он.

«Следует наложить санкции именно на Лукашенко и главарей его режима. У них две цели: укрепление своей власти и преумножение богатства. Необходимо нацелиться на денежные краны этой компании, то есть ввести санкции в отношении белорусских предприятий, откуда поступают эти деньги — они засунули свои руки в химическую и судостроительную промышленность. Такие санкции могут оказать давление на диктатора и его окружение, а не на народ. Конечно, также придется заморозить их активы в Европе, но упор должен быть сделан конкретно на источники денег», - сказал он.

Рихо Террас. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

«В игре не только санкции Европейского союза, но и США. Принуждение к посадке самолета Ryanair действительно разгневало западные страны. На Западе у него нет друзей и у него нет другого выбора, кроме как сотрудничать с Путиным», - добавил Террас.

Ему сложно предсказать, что повлечет за собой давление со стороны ЕС на Белоруссию. «Возможно, это приведет к более жестоким репрессиям против белорусской оппозиции, как в России, ведь диссидентство серьезно охватило обе страны и для Белоруссии в этом вопросе режим Путина является точным указателем направления, - рассуждает он. - Мы должны выразить поддержку белорусским оппозиционерам, потому что песочные часы любой диктатуры когда-нибудь закончатся. Мы поддерживаем тех, кто выступает за демократию и вводим санкции против диктаторов и их окружения».

Политик поддерживает незамедлительное освобождение Романа Протасевича: «Нельзя допустить такого гротескного ограничения свободы слова и прессы — то, что для этих целей был посажен самолет другой страны, переходит все границы. Оппозицию, свободу слова и журналистики надо уважать».

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Крепкие объятия Путина

Яна Тоом заявляет, что в отношениях с Белоруссией мы стремительно заходим в тупик: «С одной стороны, ЕС традиционно выполняет роль защитника прав человека, с другой — это часто ни к чему не ведет. Надо ли отказываться от этой роли? Думаю, нет».

Яна Тоом. ФОТО: Raul Mee

При этом, по словам Тоом, в ситуации с Белоруссией был совершен целый ряд глупостей. «Главная — неверная оценка ситуации. Можно говорить, что Лукашенко "уходящая натура", а Тихановская — лидер оппозиции, но по факту это не так. Она не лидер оппозиции, а ее символ, Лукашенко же продолжает укреплять свои позиции и никуда не уходит. И, выдавая желаемое за действительное, мы ничего не изменим. Чтобы санкции подействовали или хотя бы были справедливым, они должны бить в цель. Была ли нашей целью ICAO, сферу деятельности которой мы в одночасье политизировали? - задается вопросом Яна Тоом. - Чикагская конвенция — не просто перечень разрешенных действий, она содержит механизм контроля: именно ICAO должна проанализировать, имело ли место нарушение, и принять меры, вплоть до исключения страны-нарушителя. Это их прерогатива, не Европарламента, Комиссии или премьер-министра какой-нибудь гордой страны. И вот мы запрещаем полеты над Белоруссией и отказываем "Белавиа" в посадке. Результат? Публичное недовольство ICAO, удорожание полетов не только для нас, но и, например, для Центральной Азии, с которой тоже какие-то отношения вроде бы выстраивались, наказание белорусов вне зависимости от того, как они относятся к Лукашенко. А вот Лукашенко от этого ни холодно, ни жарко. Разумеется, наша реакция подталкивает Лукашенко в объятия Путина».

Если говорить об эффекте от санкций, то это, по оценке Тоом, это самое неприятное для белорусского президента: «Несмотря на огромную экономическую зависимость от России, Лукашенко всегда старался держать лицо и производить впечатление самостоятельного президента самостоятельной страны. Теперь с этим покончено — без России ему не выстоять. А Западу надо разговаривать с Путиным. И Запад, может, и хотел бы разговаривать, но не умеет, за редким исключением».

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Марина Кальюранд поддерживает, что на сегодняшний день Белоруссия полностью зависит от России, как политически, так и экономически. «Белоруссия независима ровно настолько, насколько ей позволяет Россия. Здесь санкции не изменят ситуацию. Будущее страны должен определять народ, а не Лукашенко и верные ему люди. Для этого нужны свободные/демократические выборы. ЕС не может экспортировать демократию в Белоруссию. Но ЕС может и должен поддерживать белорусскую демократию, даже если она хрупкая и находится под гнетом режима», - уверена она.

Яна Тоом отмечает, что сейчас многое могло бы зависеть от результата встречи Байдена и Путина в Женеве, но по этому поводу не испытывает особого оптимизма: «Велик шанс, что Байден перечислит все прегрешения России и потребует исправиться, Путин ответит тем же, а потом на пресс-конференции высокие договаривающиеся стороны покажут незабываемое шоу, которое мир еще долго будет обсуждать и разгадывать».

«Что касается ЕС, я не знаю, у кого еще остались иллюзии по поводу Борреля. Порой складывается впечатление, что на внешнюю политику ЕС большее влияние имеет какой-нибудь Ринкевич, чем высокий представитель из Брюсселя. У нас по факту нет лидера, который мог бы повлиять на ситуацию. За исключением, пожалуй, Меркель, но ЕС расколот по отношению к "Северному потоку", а тут все дороги ведут в Берлин», - добавляет Яна Тоом.

По мнению Урмаса Паэта, отношения ЕС и Белоруссии могут улучшиться только в том случае, если власть Лукашенко исчезнет и страна возьмет курс на свободу. Марина Кальюранд считает, что все в руках Минска. «Для улучшения отношений должно измениться поведение режима Лукашенко, либо должен измениться сам режим. В нынешней ситуации невозможно представить, что отношения могли бы улучшиться», - признала она.

О резолюции

В принятой резолюции депутаты Европарламента также призвали государства-члены срочно ввести следующий пакет санкций против тех, кто участвовал в фальсификации выборов или последующих нарушениях прав человека в Белоруссии в прошлом году.

Кроме того, как можно скорее должна начаться работа над новым пакетом санкций, который наложит ограничения на прокуроров, судей и сотрудников правоохранительных органов, а также на пропагандистов, распространителей ложной информации, разжигателей ненависти — всех тех, кто причастен к репрессиям и несправедливому осуждению критиков режима.

Парламент призвал Европейскую комиссию и государства-члены прекратить всякую финансовую поддержку белорусского режима, отказаться от новых кредитов белорусским банкам и приостановить инвестиции в инфраструктурные проекты и бизнес в Белоруссии. Кроме того, европейские финансовые учреждения не должны покупать облигации, выпущенные правительством Белоруссии и соответствующими государственными органами. Также необходимо срочно ввести экономические санкции в отношении основных отраслей промышленности Белоруссии.

В резолюции содержится призыв к приостановке членства Белоруссии в международных спортивных организациях и ее участия в международных мероприятиях, включая чемпионаты Европы и мира и Олимпийские игры в Токио.

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