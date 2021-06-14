Подтолкнут ли санкции Белоруссию в объятия Путина?
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Европарламент призвал ЕС ужесточить санкции против Белоруссии и расширить их на тех, кто причастен к вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске и задержанию журналиста Романа Протасевича 23 мая. О том, не приведут ли новые меры к еще большему сближению Белоруссии и России, рассуждали евродепутаты от Эстонии.