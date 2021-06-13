Картина дня: пропавший без вести найден мертвым, ДТП с пьяным подростком и ущерб государству
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 июня.
Ранее полиция искала пропавшего в субботу, 12 июня в Ляэне-Вирумаа 24-летнего Танно, чья жизнь могла быть в опасности. После обеда 13 июня полиция сообщила, что молодой мужчина был найден мертвым. Читать далее...
Депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт в своем очередном комментарии подверг критике правительство Финляндии за то, что оно продолжает держать страну на замке и с пренебрежением относится к проблемам, возникшим из-за этого у людей, работающих в соседней стране. Читать далее...
Лесорубная компания Валга Пуу приостановила запланированные вырубки на период гнездования птиц и готовится требовать от государства возмещения убытков в судебном порядке. Читать далее...
Социал-демократам не нравится текст вотума недоверия премьер-министру Кае Каллас, подготовленный партией EKRE, поэтому они выразят альтернативный вотум недоверия. Читать далее...
За сутки в Эстонии произошло шесть ДТП с серьезными последствиями, в них пострадали семь человек, двое из которых — несовершеннолетние. Читать далее...
В пятом по величине городе Эстонии — Кохтла-Ярве — теперь не осталось ни одной банковской конторы. В конце мая свои двери окончательно закрыло и представительство Swedbank. Читать далее...
Производитель антикоронавирусной вакцины Johnson & Johnson из-за ошибки на заводе в Балтиморе должен уничтожить миллионы доз препарата. Целый ряд партий объемом в несколько миллионов доз каждая могут быть заражены и потому непригодны к употреблению. Читать далее...