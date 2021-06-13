Картина дня: пропавший без вести найден мертвым, ДТП с пьяным подростком и ущерб государству

Пропавший 24-летний Танно найден мертвым

Ранее полиция искала пропавшего в субботу, 12 июня в Ляэне-Вирумаа 24-летнего Танно, чья жизнь могла быть в опасности. После обеда 13 июня полиция сообщила, что молодой мужчина был найден мертвым. Читать далее...

Урмас Паэт заподозрил власти Финляндии в желании выжать эстонцев с финского рынка труда

Депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт в своем очередном комментарии подверг критике правительство Финляндии за то, что оно продолжает держать страну на замке и с пренебрежением относится к проблемам, возникшим из-за этого у людей, работающих в соседней стране. Читать далее...

Лесорубная компания приостановила работу на 80 участках, ущерб государству может возрасти до 1,5 млн евро

Лесорубная компания Валга Пуу приостановила запланированные вырубки на период гнездования птиц и готовится требовать от государства возмещения убытков в судебном порядке. Читать далее...

Текст вотума недоверия Каллас от EKRE оказался полон теорий заговора: социал-демократы отказались от него

Социал-демократам не нравится текст вотума недоверия премьер-министру Кае Каллас, подготовленный партией EKRE, поэтому они выразят альтернативный вотум недоверия. Читать далее...

Пьяный подросток на велосипеде, удирая от полиции, попал в ДТП

За сутки в Эстонии произошло шесть ДТП с серьезными последствиями, в них пострадали семь человек, двое из которых — несовершеннолетние. Читать далее...

В Кохтла-Ярве закрылась последняя банковская контора

В пятом по величине городе Эстонии — Кохтла-Ярве — теперь не осталось ни одной банковской конторы. В конце мая свои двери окончательно закрыло и представительство Swedbank. Читать далее...

В США могут быть заражены миллионы доз вакцины Johnson & Johnson