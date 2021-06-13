ЧЭ по футболу: "Флора" обыграла "Вапрус"

На 39-й минуте Мартин Миллер вывел "Флору" вперед, а на 77-й минуте Марккус Сеппик удвоил преимущество хозяев.

С 30-й минуте "Вапрус" играл вдесятером - из-за второй желтой карточки был удален Робин Лимберг.

"Флора" набрала 29 очков в 11 матчах и занимает третье место. Выше находятся "Левадия" (34) и "Пайде" (30), проведшие по 14 поединков.