Сергей Собянин. ФОТО: Alexander Shcherbak/Alexander Shcherbak/TASS

Сергей Собянин в воскресенье 13 июня заявил, что привился "Спутником" уже во второй раз, так как у него упало число антител после первой вакцинации от коронавируса.

"Сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V". Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю", - написал мэр в своем блоге.

Правда, пользователи соцсетей нашли разночтения в его словах: дело в том, что первые клинические испытания "Спутника", в которых исследовалась его безопасность и иммуногенность, начались 17 июня 2020 года. До них испытывать вакцину на людях нельзя. Зарегистрировали вакцину 11 августа прошлого года.

Собянин сообщил российскому президенту Владимиру Путину о том, что привился, 4 сентября прошлого года. "Для того чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать", - рассказывал он. Источники РБК тогда рассказывали, что все вице-мэры привились вслед за Собяниным.

Власти Москвы также заявили 13 июня, что будут разыгрывать автомобили среди привившихся с 14 июня по 11 июля 2021 года. Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно один миллион рублей, отмечается в сообщении. О победителях розыгрыша будут сообщать каждую среду.