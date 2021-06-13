Видео ⟩ В Париже полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать уличную вечеринку
Для того, чтобы разогнать уличную вечеринку, которую посетили сотни молодых людей, полиции Парижа пришлось применить слезоточивый газ.
Для того, чтобы разогнать уличную вечеринку, которую посетили сотни молодых людей, полиции Парижа пришлось применить слезоточивый газ.
Собравшиеся молодые люди не соблюдали введенные из-за пандемии Covid-19 требования дистанцирования и игнорировали начало комендантского часа в 23:00.
Собрание на просторной площади у Дворца инвалидов, которое с четверга проводится в рамках так называемого Проекта Х, стало уже третьей вечеринкой такого типа.
#France: French police use tear gas on its citizens to clear the Les Invalides after the 11pm curfew.— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) June 13, 2021
(Video source: Remy Buisine) pic.twitter.com/QLzxPULzxC
На видео, опубликованных в социальных сетях, видна группа молодых людей, прыгающих по крыше автомобиля, тогда как в автомобили полиции летят бутылки.
Многие бары в столице Франции продолжили работу после 23 часов, впервые проигнорировав комендантский час, который еще до прошлой среды начинался в 21 час, сообщает AFP.
Со среды впервые с октября барам и ресторанам разрешили обслуживать клиентов в помещениях, правительство планирует полностью отменить комендантский час 30 июня.
Однако службы здравоохранения сообщают, что за последние сутки в стране было зарегистрировано 3972 новых случая заражения Covid-19. В свою очередь количество пациентов в интенсивной терапии сократилось до 2110, что значительно меньше, чем в момент апогея так называемой третьей волны, когда их число достигало почти 6000.
За последние сутки было зарегистрировано 34 связанные с Covid-19 смерти, всего же число жертв пандемии во Франции достигло 110 407 человек.