Гол Стерлинга принес англичанам победу над Хорватией
Сборная Англии с минимальным счетом одержала победу над национальной командой Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Сборная Англии с минимальным счетом одержала победу над национальной командой Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Голом на 57-й минуте отметился вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.
На 70-й минуте матча тренер сборной Хорватии Златко Далич произвел ряд замен, чтобы улучшить ситуацию в атаке, сначала на поле появились Брекало и Влашич, а затем и Петкович, но Гарет Саутгейт переиграл своего соперника, заменив Гарри Кейна на Джуда Баллингема, тем самым успокоив игру, которую Хорватия так и не смогла спасти.
В группе D, помимо англичан и хорватов, выступают национальные команды Чехии и Шотландии.