Гол Стерлинга принес англичанам победу над Хорватией

На 70-й минуте матча тренер сборной Хорватии Златко Далич произвел ряд замен, чтобы улучшить ситуацию в атаке, сначала на поле появились Брекало и Влашич, а затем и Петкович, но Гарет Саутгейт переиграл своего соперника, заменив Гарри Кейна на Джуда Баллингема, тем самым успокоив игру, которую Хорватия так и не смогла спасти.