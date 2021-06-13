Российский боксер Поветкин объявил о завершении карьеры

"Годы берут свое, решил завершить карьеру. Такое решение всегда непросто дается. Коронавирус - это одна из причин завершения карьеры. У меня была хорошая спортивная карьера, я ни о чем не жалею", - приводит слова Поветкина "Спорт-Экспресс".

В ночь на 25 марта по московскому времени Поветкин потерпел поражение от британца Диллиана Уайта в матче-реванше и лишился титула временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Этот бой оказался последним в карьере россиянина.