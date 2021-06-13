Австрия одержала свою первую в истории победу на ЧЕ по футболу
Сборная Австрии обыграла сборную Северной Македонии (3:1) в матче Евро-2020.
Сборная Австрии обыграла сборную Северной Македонии (3:1) в матче Евро-2020.
На 18 минуте Штефан Лайнер забил после длинного заброса в штрафную в исполнении Марселя Забитцера. Спустя 10 минут Горан Пандев счет сравнял.
Михаэль Грегорич на 78 минуте снова подарил австрийцам преимущество, а вышедший на замену Марко Арнаутович снял все вопросы о победителе в самой концовке поединка.
Австрийская сборная в третий раз принимает участие в финальной стадии чемпионата Европы - до этого она выходила на турнир в 2008 и 2016 годах. Сегодняшняя победа стала для нее первой в истории выступлений на турнире.
Австрия — лидер группы С. Северная Македония пока что последняя. Следующий матч австрийцы проведут против Нидерландов, а македонцы встретятся с Украиной.