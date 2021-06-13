Австрия одержала свою первую в истории победу на ЧЕ по футболу

На 18 минуте Штефан Лайнер забил после длинного заброса в штрафную в исполнении Марселя Забитцера. Спустя 10 минут Горан Пандев счет сравнял.

Михаэль Грегорич на 78 минуте снова подарил австрийцам преимущество, а вышедший на замену Марко Арнаутович снял все вопросы о победителе в самой концовке поединка.

Австрийская сборная в третий раз принимает участие в финальной стадии чемпионата Европы - до этого она выходила на турнир в 2008 и 2016 годах. Сегодняшняя победа стала для нее первой в истории выступлений на турнире.