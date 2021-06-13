Галерея ⟩ ДТП в Мустамяэ: скорая помощь перевернулась в результате столкновения
В таллиннском районе Мустамяэ в воскресенье вечером произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.
В таллиннском районе Мустамяэ в воскресенье вечером произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.
По словам очевидцев, легковой автомобиль Renault протаранил скорую на перекрестке бульвара Сыпрузе и Таммсааре-теэ.
Как видно на фотографиях, опубликованных в фейсбук-сообществе "EZ-Дуны", микроавтобус Mercedes Benz скорой помощи в результате столкновения перевернулся.
Как сообщили Rus.Postimees в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в Центр тревоги в 21:16. По предварительным данным, столкнулись легоковй автомобиль и скорая помощь, ехавшая с сиреной по вызову.
В результате столкновения скорая помощь упала на бок, двое работников бригады скорой помощи были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обстоятельства аварии выясняются.