В Ласнамяэ столкнулись легковушка и автобус: пострадала 74-летняя женщина

Инцидент имел место около 13.20 на улице Смуули-теэ. Автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 38-летний мужчина, въехал в отъезжавший от остановки автобус Man, за рулем которого находился 53-летний мужчина. В результате столкновения в салоне автобуса упала и получила травмы 74-летняя женщина.