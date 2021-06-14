В Ласнамяэ столкнулись легковушка и автобус: пострадала 74-летняя женщина
В воскресенье, 13 июня, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в котором пострадал пассажир автобуса, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В воскресенье, 13 июня, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в котором пострадал пассажир автобуса, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 13.20 на улице Смуули-теэ. Автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 38-летний мужчина, въехал в отъезжавший от остановки автобус Man, за рулем которого находился 53-летний мужчина. В результате столкновения в салоне автобуса упала и получила травмы 74-летняя женщина.
Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.