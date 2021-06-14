Украина настаивает на вступлении в НАТО

"Членство было обещано Украине в 2008 году. С тех пор НАТО не сделала ничего, чтобы реализовать это обещание", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Die Welt, опубликованном в воскресенье, 13 июня.

При этом, по словам Кулебы, украинские власти отдают себе отчет в том, что путь в НАТО может потребовать времени, однако этот процесс необходимо как можно скорее запустить.

С похожим заявлением в итальянской газете La Repubblica выступил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Мы верим, что наши партнеры как можно скорее добьются консенсуса относительно нашего членства в НАТО. От них зависит будущее Украины. Как сказал наш президент, мы сейчас в опасности, и нам нужна помощь", - подчеркнул Ермак.