Ограничения мешают россиянам покупать дачи в Ида-Вирумаа, но возможность найти можно
Закон разрешает россиянам покупать квартиры в приграничных зонах, важных с точки зрения государственной обороны Эстонии, но вот продажа там земли и частных домов лицам, проживающим за пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), запрещена. Дополнительные препятствия создают ограничения на поездки из-за коронавируса, поэтому жители России ищут альтернативные решения для ознакомления с недвижимостью и оформления сделок.