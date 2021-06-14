Ограничения мешают россиянам покупать дачи в Ида-Вирумаа, но возможность найти можно

По словам Катрин Арон, исполнительного директора Kinnisvara24.ee, порталы недвижимости получают все больше запросов от жителей России, желающих купить дачу в Ида-Вирумаа, однако закон, а также эпидемиологические ограничения не позволяют им совершать сделки: «Каждый летний сезон интерес к покупке дач в Ида-Вирумаа оказывается достаточно высоким, но закон не позволяет россиянам покупать земельные участки, дачи или частные дома, расположенные в приграничных зонах, важных с точки зрения государственной обороны Эстонии.

В качестве исключения лицу, проживающему за пределами Европейской экономической зоны, постановлением Правительства Республики может быть предоставлено разрешение на приобретение земельного участка или дома на таких территориях.

По закону, однако, живущие за пределами Эстонии граждане России имеют полное право покупать квартиры, расположенных в Ида-Вирумаа или в других важных с точки зрения государственной обороны районах».

Для граждан и юридических лиц стран-членов ЕЭЗ ограничений на покупку не существует.

Лицам, не являющимся гражданами или юридическим лицом страны-члена ЕЭЗ, запрещено приобретать недвижимое имущество в следующих областях: ▪ острова, кроме Сааремаа и Хийумаа, Муху и Вормси; ▪ Ида-Вирумаа: Нарва, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, а также волости Алайыэ, Ийсаку, Иллука, Тойла и Вайвара; ▪ Тартумаа: волости Меэкси и Пийрисааре; ▪ Пыльвамаа: волости Микитамяэ, Орава, Ряпина и Вярска; ▪ Вырумаа: волости Меремяэ, Миссо и Вастселийна.

Катрин Арон отметила, что россияне могут покупать дачи за пределами этих зон без каких-либо ограничений, но в Ида-Вирумаа выше интерес к покупке недвижимости, расположенной именно в зонах, важных с точки зрения государственной обороны Эстонии.

«Поэтому некоторые россияне покупают дачи, дома и земельные участки на имя своих знакомых или, если возможно, на фирму», — сказала Арон.

По словам Арон, реальный интерес к недвижимости в Ида-Вирумаа не уменьшился, а снижение активности сделок связано с подорожанием эстонской недвижимости и возникшими из-за коронавируса ограничениями на поездки.

«Если невозможно ознакомиться с объектом на месте, для изучения понравившейся собственности и совершения сделки люди ищут альтернативные решения. Увеличилась роль маклеров: в Эстонии находят надежного человека, который поможет подобрать недвижимость, отвечающую критериям покупателя. Для осмотра недвижимости также используют возможности видеозвонков, а маклеры снимают специальные видеоролики для знакомства с объектами», — добавила Арон.