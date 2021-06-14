За сутки в Эстонии прибавилось 28 зараженных

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 13 человек. 10 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

Пять новых случаев заражения зарегистрированы в Ида-Вирумаа, четыре - в Вырумаа, три - в Пярнуском уезде, два - в Ляэне-Вирумаа и один - в Ляэнеском уезде. В других уездах новых случаев заражения не зарегистрировано.

Кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 74,6 случая, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,9%.

В течение суток в больницах было открыто 7 новых случаев COVID-19, 70 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Средний возраст госпитализированных пациентов составляет 65 лет. 47 из всех пациентов, нуждающихся в госпитализации, старше 60 лет (67%).

За минувшие сутки было введено 4577 доз вакцины, всего было вакцинировано 523 915 человек. 344 793 человека прошли курс вакцинации. Как минимум одну дозу вакцины получили 48,4% взрослого населения.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).