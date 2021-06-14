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  • Автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места аварии
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Видео ⟩ Автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места аварии

В воскресенье, 13 июня, в Пярну у здания по адресу Ринги, 1 автомобиль сбил переходившего дорогу пешехода и скрылся с места ДТП.

Полиция обратилась за помощью в поисках пешехода, ставшего участником ДТП, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Днем в понедельник стражи правопорядка сообщили, что им удалось установить личность пешехода.

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