Видео ⟩ Автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места аварии
В воскресенье, 13 июня, в Пярну у здания по адресу Ринги, 1 автомобиль сбил переходившего дорогу пешехода и скрылся с места ДТП.
В воскресенье, 13 июня, в Пярну у здания по адресу Ринги, 1 автомобиль сбил переходившего дорогу пешехода и скрылся с места ДТП.
Полиция обратилась за помощью в поисках пешехода, ставшего участником ДТП, чтобы установить обстоятельства произошедшего.
Днем в понедельник стражи правопорядка сообщили, что им удалось установить личность пешехода.