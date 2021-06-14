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Полиция разыскивает пешехода, ставшего участником ДТП

Полицейская машина. Фото иллюстративное. ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Полиция разыскивает пешехода, ставшего участником ДТП, произошедшего в минувшие выходные в Пярну.

В воскресенье, 13 июня, в Пярну у здания по адресу Ринги, 1 автомобиль задел переходившего дорогу пешехода.

Стражи правопорядка просят пешехода связаться с Пярнуским отделение полиции по телефону 5099 531 или по электронной почте erkki.vainult@politsei.ee.

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