Полиция разыскивает пешехода, ставшего участником ДТП
Полиция разыскивает пешехода, ставшего участником ДТП, произошедшего в минувшие выходные в Пярну.
Полиция разыскивает пешехода, ставшего участником ДТП, произошедшего в минувшие выходные в Пярну.
В воскресенье, 13 июня, в Пярну у здания по адресу Ринги, 1 автомобиль задел переходившего дорогу пешехода.
Стражи правопорядка просят пешехода связаться с Пярнуским отделение полиции по телефону 5099 531 или по электронной почте erkki.vainult@politsei.ee.